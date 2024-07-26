News

Neue "Malibu"-Sofas fürs Heimkino & Wohnzimmer von Sofanella

Der Möbelversand-Spezialist Sofanella präsentiert die neue Heimkino und Wohnzimmer Sofa-Serie Malibu. Die Ausstattung der Couch wurde auf Basis jahrelanger Erfahrungen und Kunden-Feedback optimiert. Die Kinosofas zeichnen sich durch kompakte Armlehnen aus, die eine optimale Sitzbreite ermöglichen. Die Mittelarmlehne verfügt über ein bequemes Polster als Armauflage. Integriert sind auch eine Kühlfunktion für Getränke, Wireless Charging sowie USB & USB-C Anschlüsse.

Die Malibu-Serie ist sowohl als Stoffsofa als auch als Ledercouch exklusiv bei Sofanella erhältlich. Ganz nach Belieben kann Malibu als Kinosofa, also mit integrierten Armlehnen und Mittelkonsolen, oder als kompaktes Sofa bestellt werden.

Die Couch ist mit einer formstabilen und angenehmen Polsterung versehen, die sich an die individuellen anatomischen Eigenschaften des Sitzenden anpasst. Daneben verfügt das Polstermöbel über elektrisch verstellbare Relaxsitze. Diese ermöglichen es, die Position jeder Sitzeinheit einzeln festgelegt werden kann. Ebenfalls per Knopfdruck regulierbar zeigen sich die Kopflehnen - neben der Höhe auch im Neigungswinkel.

Wer sich einen persönlichen Eindruck von den Stoff- und Ledersofas verschaffen will, kann diese ab dem 15.08.2024 im Showroom des Onlineshops ausprobieren. Die Ausstellung von Sofanella in Bielefeld bietet die Option, zahlreiche Modelle zu testen und Qualität und Verarbeitung zu begutachten. Kostenfreie Beratungstermine können hier gebucht werden:

www.sofanella.de/bielefeld

Die Heimkino-Sofas der Sofanella Malibu-Serie stehen in folgenden Varianten zur Auswahl:

Sofanella bietet seine Heimkino-Sofas in verschiedenen Leder- und Stoffvarianten in unterschiedlichen Farben an. Für die Leder-Sofas stehen drei verschiedene Leder-Arten von Comfort bis Deluxe zur Auswahl und die Stoff-Sofas können auch mit dezenten Mustern und Strukturen angepasst werden. Interessenten können bei Sofanella vor dem Kauf Farbproben anfordern, um die für den persönlichen Geschmack ideale Farbe auszuwählen.

Nähere Informationen zu allen Sofanella-Sofas gibt es im Online-Shop unter www.sofanella.de, der auch eine Vorschau auf die verschiedenen Farbvarianten der Sofas direkt in der Produktübersicht ermöglicht.

www.sofanella.de

Bildquelle: Sofanella

