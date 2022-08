News

"Avatar" ab September in 4K & HDR im Kino - neuer Trailer online

Disney hat einen neuen Trailer zum Kino-Relaunch von James Camerons "Avatar" veröffentlicht, der hierzulande ab dem 22.09.2022 und somit noch vor dem Start der Fortsetzung "Avatar: The Way of Water" im Kino zu sehen sein wird. Die überarbeitete "Avatar"-Version soll in 3D und 4K & HDR gezeigt werden:

Kürzlich war bekannt geworden, dass "Avatar" ebenso wie "Titanic" auch einem High Frame Rate-Remastering unterzogen wurde. Dieses erwähnt Disney im Rahmen des Relaunch-Trailers aber nicht.

"Avatar: The Way of Water" startet am 14.12.2022 in den deutschen Kinos. Das Science Fiction/Fantasy-Abenteuer soll die erste von insgesamt vier "Avatar"-Fortsetzungen werden.

