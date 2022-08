News

James Camerons "Avatar" nicht mehr bei Disney+ zu sehen

Disney+ hat James Camerons "Avatar" still und leise aus dem Spielfilm-Angebot des Streaming-Dienstes entfernt.

Denn Disney bringt "Avatar" bekanntlich noch vor dem Kinostart von "Avatar: The Way of Water" in einer in Bild und Ton überarbeiteten Version noch einmal am 22.09.2022 in die Kinos und da wäre es für die Disney-Bilanz ungünstig, wenn Abonnenten auf die Idee kommen würden, "Avatar" lieber bei Disney+ statt im Kino zu sehen.

Bei anderen Streaming-Anbietern ist "Avatar" aber weiterhin zum Kauf und Verleih erhältlich und die Blu-ray Disc und Blu-ray 3D kann ebenfalls ganz normal im Handel erworben werden.

Wann genau "Avatar" wieder zu Disney+ zurückkehren wird, ist derzeit noch offen.

www.disneyplus.com

