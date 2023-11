News

Audio Reference auf der Finest Audio Show in Wien

Bildquelle: Finest Audio Show Vienna

Auf der am 18. und 19. November erstmals stattfindenden Finest Audio Show in Wien lässt es sich auch Audio Reference nicht nehmen, mit hochklassigen Produkten vertreten zu sein. Neben dCS, Wilson Audio, Meridian, Bassocontinuo, Krell, Nordost, Perlisten, VPI und VTL stehen auch die hauseigenen Velodyne Acoustics Subwoofer für ein beeindruckendes Hörerlebnis bereit. Dabei steht der in Österreich ansässige Vertrieb für Velodyne Acoustics Produkte, RMS Audio, unterstützend zur Verfügung.

In Wien wird die neue Wilson Audio Sasha V spielen und für besonders imposante Höreindrücke sorgen. Mit in der Wiedergabekette ist der Dan D'Agostino Progression Integrated Vollverstäker, VTL MB-450 Signature Monoblock-Verstärker und der VPI Prime 21 Plattenspieler. Außerdem Kabel von Nordost und handgefertigte Racks von Bassocontinuo.

An beiden Tagen um 12:00 Uhr wird Matthias Böde vom Magazin STEREO präsentieren, wie ein Subwoofer den Klang eines Stereo-Setups positiv beeinflussen kann.

Audio Reference ist mit einer Fülle an hochwertigen High-End-Produkten auf Ebene 0 in Raum 0.15 zu finden. Hier steht auch die weltweit auf nur 50 Paare limitierte Perlisten S7t Limited Edition.

Die Finest Audio Show Vienna 2023 findet am Samstag, den 18. November, von 10:00 bis 18:00 Uhr und am Sonntag, den 19. November, von 10:00 bis 17:00 Uhr statt. Veranstaltungsort ist das Austria Center Vienna am Bruno-Kreisky-Platz 1 in 1220 Wien. Der Eintritt ist kostenlos.

