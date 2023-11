News

IAD mit Luxman und Wilson Benesch auf der Finest Audio Show in Wien

Bildquelle: Finest Audio Show Vienna

Am 18. und 19. November 2023 findet erstmals die Finest Audio Show in Wien statt. HiFi-Begeisterte können sich am Stand von IAD dabei auf Produktvorstellungen und Vorführungen freuen. Auf Ebene -2, in Raum -2.86 steht hier die Demo eines Luxman Setups (Luxman PD 191 mit Verstärker) in Kombination mit den Kompaktlautsprechern Wilson Benesch Discovery 3Zero im Mittelpunkt.

Dafür reist extra Izumi Saito aus dem Luxman Hauptquartier in Japan an und wird die Neuheiten von Luxman in Wien präsentieren. Darunter der Netzwerkplayer Luxman NT-07 und das Vollverstärker-Flaggschiff L-509Z.

Darüber hinaus gibt es einen Workshop mit Andreas Günther, bei dem in ausgesuchten Vorführungen zwischen Vinyl, CD und High-Res-Streaming verglichen wird.

Die Finest Audio Show Vienna 2023 findet am Samstag, den 18. November, von 10:00 bis 18:00 Uhr und am Sonntag, den 19. November, von 10:00 bis 17:00 Uhr statt. Veranstaltungsort ist das Austria Center Vienna am Bruno-Kreisky-Platz 1 in 1220 Wien. Der Eintritt ist kostenlos.

Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.