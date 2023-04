News

"Asterix & Obelix im Reich der Mitte" bald im Kino und auf 4K Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc

Leonine veröffentlicht "Asterix & Obelix im Reich der Mitte" (Astérix et Obélix: L'Empire du milieu) im Herbst fürs Heimkino. Die Asterix-Komödie von Guillaume Canet startet am 18.05.2023 in den deutschen Kinos und ist jetzt bereits auf Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc vorbestellbar.

Laut ersten Handelsinformationen soll die Veröffentlichung für den 22.09.2023 geplant sein. Weitere Details zur Ausstattung liegen bislang noch nicht vor.

