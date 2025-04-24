News
"Schnell-Spar-Tage" bei Media Markt & SATURN
25.04.2025 (Anzeigen / Angebote / Aktionen)
Media Markt und SATURN präsentieren eine neue "Schnell-Spar-Tage"-Aktion mit zahlreichen Technik-Angeboten. Im Angebot sind u.a. Fernseher von LG, Samsung und Philips:
- "Schnell-Spar-Tage" bei MediaMarkt.de (bis 05.05. 09:00 Uhr)
- "Schnell-Spar-Tage" bei SATURN.de (bis 05.05. 09:00 Uhr)
