ARD & ZDF stellen drei TV-Sender zum Jahresende ein

ARD und ZDF kündigen die Einstellung von drei TV-Programmen zum Jahresende 2026 an und setzen damit die Bestimmungen des neuen Reformstaatsvertrags (7. MÄStV) um, der den beiden Öffentlich-Rechtlichen Sendeanstalten vorschreibt, die Anzahl der linearen Kanäle zu reduzieren und diese nur noch gemeinsam zu veranstalten. Daher werden die drei Sender ARD alpha, tagesschau24 und ONE

am 31. Dezember 2026 abgeschaltet.

Der bereits von ARD und ZDF gemeinsam betriebene Sender phoenix soll als gemeinsames Informationsangebot fortgeführt werden. Aus ZDF neo und ZDF info werden zukünftig die gemeinsamen Programme neo für junge Erwachsene und der Dokumentationskanal info. Das ZDF behält bei diesen beiden Sendern aber weiterhin die Federführung.

Was sich an den Programminhalten ändern wird, ist noch offen. In den kommenden Monaten sollen gemeinsame Arbeitsgruppen von ARD und ZDF Konzepte für die Programmplanung und Abstimmungsprozesse erarbeiten.

