Sechs ehemalige Mitarbeiter von HiFi im Hinterhof gründen HiFi & Friends in Berlin

Leider mussten unsere langjährigen Partner von HiFi im Hinterhof in der Berliner Großbeerenstraße vor geraumer Zeit Insolvenz anmelden - aber es gibt ihn tatsächlich, den "Phönix, der aus der Asche steigt": Sechs ehemalige Mitarbeiter des renommierten Fachgeschäfts mit ganz unterschiedlichen Kernkompetenzen haben sich nun zusammengetan und ein neues, sehr interessantes Projekt ins Leben gerufen: Die HiFi & Friends GmbH, in der die sechs Fachleuchte ihre individuelle Expertise sinnvoll bündeln möchten. Dadurch entsteht in der Wilhelm-Kabus-Straße nahe dem Berliner Südkreuz ein neues Fachhandelskonzept und ein Anlaufpunkt für anspruchsvolle Musik- und Heimkino-Enthusiasten. Den Initiatoren ist es sehr wichtig, dass es sich nicht um ein klassisches „Weiter so“, handelt, sondern den bewussten Start eines unabhängigen Unternehmens, das gewohnte Beratungstiefe mit neuen Impulsen verbindet, markiert.

Neues Konzept in Berlin-Schöneberg - Online-Shop und Fachhandelsgeschäft

Das schlanke, zeitgemäße Design-Konzept wird durch maximalen Kundenkomfort ergänzt, so zum Beispiel um igene Kundenparkplätze und um eine perfekte Verkehrsanbindung durch die S-Bahn, Fernbahn und Bus.

„Wir nehmen die Leidenschaft für perfekten Klang mit, interpretieren das Umfeld aber völlig neu“, erklärt Clemens Treige. „Unser Ziel ist es, die Faszination für erstklassigen Sound im Hifi.Shop emotional erlebbar zu machen, gerade auch für eine neue, jüngere Generation von Hörerinnen und Hörern.“

Vor Ort finden Freunde des gepflegten Klangs spezialisierte Erlebniswelten auf 333 m2 - hier die Übersicht:

Der High-End-Raum: Ein akustisch optimierter Bereich für die ungestörte Vorführung vom preisbewussten, qualitativ überzeugenden Einstieg bis hin zu anspruchsvollsten Systeme der Ober- und Luxusklasse.

Zweite Zone ist der HiFi-Hörsaal. Dabei handelt es sich um einen großzügigem Raum mit einer modernen Lautsprecher-Umschaltanlage. Hier können Kunden eine breite Auswahl an Lautsprechern im direkten Vergleich erleben.

Es folgt die Kopfhörer-Lounge: Ein spezialisiertes Studio, das auf jahrzehntelanger Expertise basiert. Es gibt laut den Experten von Hifi & Friends kaum ein Produkt, das sich so individuell präsentiert und "einfach passen muss" wie ein Kopfhörer. Kunden sollen die Highlights unter den Kopfhörern kennenlernen, damit man den richtigen Kandidaten finden kann. Das Konzept ist für stationären & mobilen Einsatz ausgelegt und beinhaltet Kopfhörer in nahezu allen denkbaren Preisklassen.

Studio & Phono: Hierbei handelt es sich um einen dedizierten Bereich für analoge Kultur und professionelles Audio. Der Schwerpunkt liegt auf Studio-Monitoring und Recording-Equipment sowie auf einer spezialisierten Phono-Abteilung für Vinyl-Enthusiasten. Die Botschaft ist hier ein Brückenschlag zwischen professioneller Audioproduktion und akustisch hochklassier Wiedergabe. So entsteht ein Angebot für unterschiedliche Anforderungen, von präziser Studio-Technik bis zur analogen Perfektion am Plattenspieler.

Custom Installation & Heimkino: Ein weiteres Kernstück des Angebots stellt idie Planung und Umsetzung anspruchsvoller Heimkino- und Multiroom-Installationen dar. Am Standort Südkreuz gibt es zudem ein eigenes Dolby-Atmos-Referenzkino mit fest installierten Einbaulautsprechern, variablen Leinwandlösungen und verschiedenen Projektor-Systemen. Kunden können hier unterschiedliche technische Konzepte unter realistischen Bedingungen erleben und vergleichen. Darüber hinaus können die sechs Spezialisten bei der Umsetzung individueller Projekte auf ein gewachsenes Netzwerk aus langjährigen Experten und Partnern zurückgreifen.

Lifestyle-Bereich: Herzstück des Ladens mit ausgewählten Audio- und Lifestyle-Produkten zum Entdecken und Ausprobieren.

Der Fokus des gesamten Konzepts liegt somit in einer Synergie aus HiFi, Heimkino und Professional Audio. Hinzu kommt ein entscheidendes Alleinstellungsmerkmal: Die zusätzliche strategische Ausrichtung auf den Professional Audio- und Studio-Bereich. Damit reagiert das Unternehmen laut eigenen Angaben auf die veränderte Berliner Handelslandschaft: Produzenten, Musiker und Content-Creator finden am Südkreuz künftig wieder die passende Anlaufstelle für Monitoring, Recording-Lösungen und professionelle Audiotechnik.

Die sechs Köpfe hinter HiFi & Friends

Hier eine Übersicht über die Fachbereiche und ihre Köpfe:

Clemens Treige: Geschäftsführung & Strategie

Daniel Dimitrov & Alexander Raum: Kopfhörer & Hifi

Heinrich Deinzer: Phono und High End Audio

Alexander Raum & Marc Markert: Heimkino & AV

Andrei Rusu: Studio, Audio-Produktion, Kurzdistanzbeamer & TV

Marc Markert: Social Media

Kommen wir nun zum Zeitplan für den Start des neuen Projekts. Dieser gliedert sich wie folgt: Im März 2026 findet der Launch des spezialisierten Online-Shops unter www.hifi.shop statt, und Ende März/Anfang April 2026 folgt die offizielle Eröffnung des Ladengeschäfts in Berlin-Schöneberg.

Mit regelmäßigen In-Store-Events und mit einem Team, das unter Beratung nicht den schlichten Verkauf, sondern den leidenschaftlichen Austausch auf Augenhöhe versteht, setzt die Hifi & Friends GmbH ein klares Bekenntnis zum stationären Fachhandel in Berlin.

HiFi & Friends lädt alle herzlich ein, die neue Plattform unter hifi.shop zu besuchen. Dort können potentielle Kunden ab sofort ihre Kontaktdaten zu hinterlegen, um über alle weiteren Entwicklungen auf dem Laufenden zu bleiben.

Für Rückfragen oder detaillierte Informationen steht das Team jederzeit gerne unter info@hifi.shop zur Verfügung.

