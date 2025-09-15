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Apple tvOS 26 für Apple TV 4K veröffentlicht

Apple hat tvOS 26 für Apple TV 4K und Apple TV HD veröffentlicht. Das neue Betriebssystem bietet u.a. eine ähnliche "Liquid Glass"-Optik wie die OS-Updates für Mac und das iPhone, erfordert aber mindestens ein Apple TV 4K-Modell der 2. Generation aus dem Jahr 2021. Laut dem offiziellen Changelog gibt es außerdem die folgenden neuen Funktionen:

Apple TV App

Filmische Plakatkunst zeigt mehr Filme und Shows auf einen Blick.

Apple Music

Apple Music Sing2 fügt Unterstützung für das iPhone als Handheld-Mikrofon hinzu, das Ihre Stimme über TV-Lautsprecher verstärkt.

Freunde und Familie können mit ihrem iPhone Songs zur Warteschlange hinzufügen, mit Emojis auf dem Bildschirm reagieren und die Kontrolle über das Mikrofon übernehmen.3

Lyrics Translation and Pronunciation4 helfen Ihnen, die Bedeutung Ihrer Lieblingslieder zu verstehen und machen es einfach, mitzusingen, auch wenn Sie die Sprache nicht beherrschen.

FaceTime

Kontaktposter1 machen das Starten eines FaceTime-Anrufs einfacher und persönlicher, indem sie benutzerdefinierte Fotos und Namen auf dem Bildschirm anzeigen.

Live Captions1 unterstützt jetzt Kantonesisch, Französisch, Deutsch, Japanisch, Koreanisch, Mandarin und Spanisch.

Anrufbenachrichtigungen

Mit Benachrichtigungen für eingehende Anrufe für Telefon- und FaceTime-Audioanrufe können Sie sie auf angeschlossenen HomePod-Lautsprechern oder Ihrem iPhone beantworten.

Profile

Profile können jetzt angezeigt werden, wenn Apple TV aus dem Ruhezustand aufwacht, damit du schnell auf deine Filme, Sendungen und Musik zugreifen kannst.

Bildschirmschoner

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Landschaften von Indien bieten atemberaubende neue Bildschirmschoner.

Luftbildschirmschoner enthalten jetzt eine Option, mit der Sie auswählen können, welche atemberaubenden Ansichten angezeigt werden.

AirPlay

Jeder AirPlay-fähige Lautsprecher kann jetzt als Standardausgabe für Apple TV eingestellt werden.

1. Verfügbar auf Apple TV 4K (2. Generation und höher).

2. Verfügbar auf Apple TV 4K (3. Generation).

3. Verfügbar auf dem iPhone SE (2. Generation und neuer) und iPhone 11 und neuer.

4. Textübersetzung für ausgewählte Songs in den folgenden Sprachen verfügbar: Englisch ins Chinesische (vereinfacht), Englisch ins Japanische, Koreanisch ins Chinesische (vereinfacht), Koreanisch ins Englische, Koreanisch ins Japanische und Spanisch ins Englische. Lyrics Aussprache für ausgewählte Songs in den folgenden Skripten: Kantonesisch bis Jyutping, Chinesisch (vereinfacht) bis Pinyin, Chinesisch (traditionell) bis Pinyin, Hindi bis romanisiertes Hindi, Japanisch bis romanisiertes Japanisch, Koreanisch bis Katakana, Koreanisch bis romanisiert Koreanisch und Punjabi bis romanisiertes Punjabi.

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