News

"Arac Attack - Angriff der achtbeinigen Monster" erscheint als Blu-ray Disc-Premiere (Update)

Plaion Pictures veröffentlicht "Arac Attack - Angriff der achtbeinigen Monster" auf Blu-ray Disc. Die Action-Komödie erscheint am 13.02.2025 als deutsche Blu-ray Disc-Premiere mit deutschem und englischem DTS HD MA 5.1-Ton im Mediabook. Als Bonus-Material sind u.a. ein Audio-Kommentar, Making of und geschnittene Szenen geplant. Das Mediabook wird mit zwei verschiedenen Cover-Varianten angeboten.

Update: Die Mediabooks sind jetzt auch bei Amazon vorbestellbar:

Anzeige



Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.