"Alfred Hitchcock - Die frühen Filme" erscheint als Blu-ray Disc-Boxset (Update)
26.11.2024 (Karsten Serck)
StudioCanal veröffentlicht "Alfred Hitchcock - Die frühen Filme" auf Blu-ray Disc. Das Boxset erscheint am 16.01.2025 mit zehn Frühwerken von Alfred Hitchcock sowie der neue Dokumentation "Becoming Hitchcock", einem 64-seitigem Booklet und einem Poster.
- Der Weltmeister
- Die Frau des Farmers
- Champagne
- Der Mann von der Insel Man
- Erpressung
- Mord - Sir John greift ein!
- Juno und der Pfau
- Endlich sind wir reich
- Bis aufs Messer
- Nummer Siebzehn
Update: Vorbestellungen sind jetzt auch bei Amazon möglich:
- Alfred Hitchcock - Die frühen Filme [Blu-ray] bei Amazon.de
- Alfred Hitchcock - Die frühen Filme [Blu-ray] bei jpc.de
- Alfred Hitchcock - Die frühen Filme [Blu-ray] im Plaion Shop
