"Alfred Hitchcock - Die frühen Filme" erscheint als Blu-ray Disc-Boxset (Update)

26.11.2024 (Karsten Serck)

StudioCanal veröffentlicht "Alfred Hitchcock - Die frühen Filme" auf Blu-ray Disc. Das Boxset erscheint am 16.01.2025 mit zehn Frühwerken von Alfred Hitchcock sowie der neue Dokumentation "Becoming Hitchcock", einem 64-seitigem Booklet und einem Poster.

  • Der Weltmeister
  • Die Frau des Farmers
  • Champagne
  • Der Mann von der Insel Man
  • Erpressung
  • Mord - Sir John greift ein!
  • Juno und der Pfau
  • Endlich sind wir reich
  • Bis aufs Messer
  • Nummer Siebzehn

Update: Vorbestellungen sind jetzt auch bei Amazon möglich:

