"Alfred Hitchcock - Die frühen Filme" erscheint als Blu-ray Disc-Boxset (Update)

StudioCanal veröffentlicht "Alfred Hitchcock - Die frühen Filme" auf Blu-ray Disc. Das Boxset erscheint am 16.01.2025 mit zehn Frühwerken von Alfred Hitchcock sowie der neue Dokumentation "Becoming Hitchcock", einem 64-seitigem Booklet und einem Poster.

Der Weltmeister

Die Frau des Farmers

Champagne

Der Mann von der Insel Man

Erpressung

Mord - Sir John greift ein!

Juno und der Pfau

Endlich sind wir reich

Bis aufs Messer

Nummer Siebzehn

Update: Vorbestellungen sind jetzt auch bei Amazon möglich:

