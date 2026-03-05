"American Monster" erscheint auf Blu-ray Disc (Update)
Plaion Pictures veröffentlicht "American Monster" (Q - The Winged Serpent) auf Blu-ray Disc. Der Horror-Fantasy-Thriller von Larry Cohen aus dem Jahr 1982 mit David Carradine, Michael Moriarty, Candy Clark und Richard Roundtree erscheint am 26.03.2026 als Blu-ray Disc-Mediabook mit deutschem und englischem DTS HD MA 2.0-Ton. Als Bonus-Material sind u.a. ein Audio-Kommentar und Making of-Featurettes geplant. Das Mediabook wird auch mit alternativem Cover exklusiv im Plaion Shop angeboten.
Update: Die Veröffentlichung von "American Monster" wurde auf den 28.05.2026 verschoben.
- American Monster - Mediabook A [Blu-ray] bei jpc.de
- American Monster - Mediabook A [Blu-ray] im Plaion Shop
Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.