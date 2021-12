News

Amazon: "Venom - Let There Be Carnage" 4K Ultra HD Blu-ray für 21,99 EUR

Amazon senkt kurz vor dem Verkaufsstart von "Venom: Let There Be Carnage" den Vorbesteller-Preis für die 4K Ultra HD Blu-rayauf 21,99 EUR und für die Blu-ray Disc auf 15,99 EUR. Auch Denis Villeneuves "Dune" ist ab 15,99 EUR zu haben wobei die 4K-Verson noch auf höherem Preisniveau liegt:

