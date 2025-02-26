News

Amazon KI-Assistent Alexa+ für Prime-Mitglieder gratis

Amazon erweitert seine Alexa-Sprachsteuerung um den neuen Dienst Alexa+. Dieser soll als KI-Assistent zahlreiche Funktionen ermöglichen, die weit über einfache Sprachbefehle hinausgehen und richtige Konversationen ermöglichen. Dabei lernt Alexa+ mit der Zeit persönliche Besonderheiten und Vorlieben und ändert das Verhalten. Alexa+ soll unter anderem Terminplanungen, Einkaufshilfen, Reiseplanungen und Nachhilfe ermöglichen. Alexa+ kann auch E-Mails und andere Dokumente auswerten und aus diesen auf Anfrage Informationen bereitstellen. Alexa+ nutzt neben dem eigenen Amazon-Sprachmodell Nova auch das von Anthropic und durch Kooperationen mit verschiedenen Medienpartner soll der Zugriff auf aktuelle Informationen möglich sein.

Alexa+ wird auf Echo-Geräten, in der Alexa Smartphone-App und über eine neue Webbrowser-Anwendung unterstützt. Alexa+ startet zunächst in den USA für 19.99 USD pro Monat und wird Prime-Mitgliedern zunächst gratis angeboten. Der Rollout soll schrittweise erfolgen und zunächst auf Echo Show 8, 10, 15 und 21 beschränkt sein. Wann Alexa+ außerhalb der USA starten soll, ist noch offen.

Hier sind einige Anwendungsbeispiele, die Amazon für Alexa+ nennt:

Erstellen Sie neue Routinen per Stimme.

Kunden lieben es, personalisierte Automatisierungen mit Alexa einzurichten - auch bekannt als Routinen - um den ganzen Tag über Hilfe zu erhalten. Mit Alexa+ können Sie jetzt komplexe Routinen mit einer einfachen Sprachanforderung einrichten, ohne dass eine App erforderlich ist

Chatten Sie beiläufig mit Alexa+, um herauszufinden, was Sie als Nächstes hören können.

Mit Alexa+ können Sie nach dem Lied suchen, das Sie während des Abspanns einer Fernsehsendung gehört haben, ohne den Künstler oder den Songtitel zu kennen, oder Alexa+ bitten, Ihnen zu helfen, neue Musik in Ihrem Lieblingsgenre zu entdecken. Bitten Sie Alexa+ einfach, den neuesten Trend-Pop-Song abzuspielen und zuzusehen, wie er aktiv wird.

Verschieben Sie Musik von Raum zu Raum.

Bewegen Sie Ihre Musik nahtlos in Ihrem Haus, indem Sie einfach "Spielen Sie die Musik oben" oder "Spielen Sie die Musik überall ab, aber wecken Sie das Baby nicht" sagen, und Alexa+ wird wissen, dass Sie auf allen Lautsprechern außer denen im Kinderzimmer spielen wollen.

Springe zu deiner Lieblingsszene auf Prime Video.

Bitten Sie Alexa+, zu einer bestimmten Szene in einem Film auf Prime Video zu springen, ohne einfach durch die Verwendung von Details wie dem Namen des Schauspielers oder Charakters oder eines Zitats vorspulen zu müssen. Sagen Sie zum Beispiel einfach: "Was ist das für ein Film, in dem Bradley Cooper ein Duett singt? Springe zu dieser Szene...“ und sie wird auf deinem Fire TV abgespielt.

Verschaffen Sie sich einen Überblick darüber, was in Ihrem Haus passiert ist.

Mit Ihrem Ring-Abonnement kann Alexa+ eine Zusammenfassung der erkannten Kameraereignisse bereitstellen und Ihnen das relevante Ring-Material auf kompatiblen Echo Show-Geräten anzeigen. Wenn Ihnen also ein Paket geliefert wurde oder ein Hundeausführer vorbeischaut, kann Alexa+ Ihnen die Highlights des Tages zeigen. Das Erlebnis wird auch in die neue Smart Video Search von Ring integriert, sodass Sie bestimmte Momente, die Ihnen wichtig sind, leichter finden können. Sie können Alexa+ zum Beispiel spezifische Fragen stellen, z. B. "Hat jemand die Mülltonnen rausgebracht?" oder "Wann ist der Hund das letzte Mal spazieren gegangen?"

