Horror-Thriller "The Well" erscheint auf Blu-ray Disc

Lighthouse Home Entertainment veröffentlicht "The Well" auf Blu-ray Disc. Der italienische Horror-Thriller über einen Serienkiller, der seine Opfer in einen Keller mit einem Brunnen mit gefährlichem Geheimnis einschließt, erscheint am 25.04.2025 mit deutschem und italienischem DTS HD 5.1-Ton auf Blu-ray Disc.

