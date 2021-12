News

Amazon Prime Video zeigt ersten "Jack Reacher"-Serien-Trailer

Amazon Prime Video hat den ersten Trailer für "Reacher" veröffentlicht:

Die neue Serie mit dem Lee Child-Romanhelden "Jack Reacher" startet am 04.02.2022. Nach zwei Kinofilmen mit Tom Cruise über den geheimnisvollen Militärpolizisten übernimmt Alan Ritchson die Hauptrolle, der zuletzt u.a. in "Ghosts of War" und "Dark Web: Cicada 3301" zu sehen war.

