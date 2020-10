News

Amazon Prime Video veröffentlicht "American Gods - Staffel 3"-Trailer

Amazon Prime Video hat den ersten Teaser-Trailer für die dritte Staffel von "American Gods" veröffentlicht:

Die neue Staffel soll ab dem Frühjahr 2021 bei Amazon Prime Video zu sehen sein.

Offizielle Synopsis:

In Staffel 3 versucht Shadow wütend, sein scheinbar unausweichliches Schicksal zu verdrängen und lässt sich in der idyllisch verschneiten Stadt Lakeside Wisconsin nieder. Dort will er seinen eigenen Weg gehen, geleitet von den Göttern seiner schwarzen Vorfahren, den Orishas. Doch bald wird ihm bewusst, dass die stillen Wasser dieser Stadt tief, dunkel und blutgetränkt sind und dass man sich nicht einfach weigern kann, ein Gott zu sein. Die einzige Wahl, die er selbst treffen kann, ist, welche Art von Gott er sein möchte…

