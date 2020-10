News

Star Wars: Drehstart für "Obi-Wan Kenobi"-Serie im März geplant

Disney+ plant den Drehstart für die neue Star Wars-Serie über "Obi-Wan Kenobi" im nächsten Frühjahr. Wie Darsteller Ewan McGregor in der britischen "Graham Norton Show" erklärte, soll der Drehbeginn aktuell für den März 2021 geplant sein.

Regie soll die bereits an "The Mandalorian" beteiligte Deborah Chow führen und es wird erwartet, dass die Serie rund acht Jahre nach den Ereignissen von "Star Wars: Episode III – Die Rache der Sith" angesiedelt sein wird. Bereits in der Vergangenheit hatte es Verzögerungen in der Produktion gegeben und angesichts der Corona-Pandemie sind diese auch für die Zukunft nicht auszuschließen.

Die zweite Staffel von "The Mandalorian" startet am 30.10.2020 bei Disney+.

www.disneyplus.com

