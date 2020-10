News

"Die Blechtrommel" in Ultra HD bei Amazon Prime Video

StudioCanal bietet "Die Blechtrommel" in Ultra HD bei Amazon Prime Video an. Der Film ist dort in 4K-Auflösung zum Kauf und Verleih erhältlich. Ein zusätzliches HDR-Mastering gibt es nicht.

Volker Schlöndorffs Oscar-prämierte Verfilmung des Günther Grass-Romans aus dem Jahr 1979 ist seit dem 08.10.2020 auch als Collector's Edition mit 4K-Remaster erhältlich. Eine 4K Ultra HD Blu-ray wurde aber noch nicht angekündigt.

Anzeige

Für Einkäufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, Disney+, Sky und im Apple iTunes Store erhalten wir Werbeprovisionen über Affilliate-Links auf unserer Seite.