News

Amazon plant "Tomb Raider"-Serie für Prime Video

Amazon plant laut Informationen des "Hollywood Reporters" eine neue "Tomb Raider"-Serie für seinen Prime Video-Streaming-Dienst. Demnach soll Phoebe Waller-Bridge (Fleaba) an einem Drehbuch über neue Lara Croft-Abenteuer arbeiten und auch an der Produktion der Serie beteiligt sein. Die Vorbereitungen befinden sich noch in einem frühen Stadium und bislang wurden auch noch keine Details zum Inhalt oder Darstellern der neuen "Tomb Raider"-Serie bekannt.

Amazon arbeitet zusammen mit dem Entwickler-Studio Crystal Dynamics derzeit auch an einem neuen "Tomb Raider"-Game. Im letzten Jahr gab es noch im Sommer Berichte wonach MGM nach dem Verkauf an Amazon einen Verkauf der "Tomb Raider"-Rechte beabsichtige. Nach den beiden "Tomb Raider"-Filmen mit Angelina Jolie aus den Jahren 2001 und 2003 gab es noch 2018 ein Kino-"Reboot" mit Alicia Vikander, welches aber nicht weiter fortgesetzt wird.

