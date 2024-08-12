News

Verkaufsstart für Amazon Fire TV-Soundbar

Amazon verkauft die Fire TV Soundbar jetzt auch in Deutschland. Die Soundbar mit den Abmessungen 610 mm x 90 mm x 65 mm verfügt über ein 2 x 20 Watt-Sound-System und unterstützt neben Dolby Audio auch DTS Virtual:X. Zum Anschluss an den Fernseher ist ein HDMI-eARC-Ausgang vorhanden. Zusätzlich lässt sich der Ton auch über einen optischen Digitalausgang wiedergeben. Im Unterschied zum Fire TV Cube ist in die Fire TV Soundbar aber nicht die Technologie eines Fire TV Sticks oder Echo integriert.

Für die drahtlose Audio-Wiedergabe wird Bluetooth unterstützt. Zur Sound-Optimierung sind die Modi Film, Musik und Dialog auswählbar. In Verbindung mit Fire TV-Fernsehern und Streaming-Mediaplayern können Fernseher und Soundbar mit nur einer Fernbedienung gesteuert werden.

Die Fire TV Soundbar war im Rahmen einer Vorbesteller-Aktion bis Ende Juli für 109,99 EUR erhältlich und kostet regulär 139,99 EUR.

