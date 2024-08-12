News

"Rippy - Das Killerkänguru" erscheint als 4K Ultra HD Blu-ray-Steelbook (Update)

Capelight veröffentlicht "Rippy - Das Killerkänguru" (The Red) auf Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc. Der australische Horror-Thriller von Ryan Coonan über die Mordserie eines untoten Kängurus im Outback soll am 24.10.2024 als Ultra HD Blu-ray im Steelbook erscheinen.

Die Ultra HD Blu-ray unterstützt neben HDR10 auch HDR10+ und wird mit deutschem und englischem DTS HD MA 5.1-Ton ausgestattet sein.

Update: "Rippy" ist jetzt auch bei Amazon vorbestellbar:

Anzeige



Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.