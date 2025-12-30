News

CES 2026: Samsung stellt neue Soundbars und neue Wireless-Speaker vor

Auf der CES in Las Vegas präsentiert Samsung neue Soundbars und neue Wireless-Smart-Speaker. Bei den Soundbars wäre zunächst das HW-Q990H-System zu nennen - es besteht aus einer 7.0.2-Soundbar, 4.0.2 Surround-Lautsprechern (wireless) und einem aktiven drahtlosen Subwoofer mit zwei 8 Zoll-Basstreibern. Neu hinzu kommt eine "Sound Elevation" genannte Technologie, die aus akustischer Sicht die Dialoge genau in den Mittelpunkt des Fernseher-Bildschirms befördert, damit die Wiedergabe maximal authentisch wirkt. Zudem ist eine "Auto Volume" Fubktion vorhanden, die unabhängig von Quelle und gerade laufendem Inhalt die Lautstärke immer konstant hält. Das AI-Soundtuning wurde fürs neue Modelljahr weiter verfeinert.

Zweite Soundbar-Neuheit und für uns besonders interessant ist das All-In-One-Modell HW-QS90H. Eine ausgezeichnete akustische Leistungsfähigkeit soll hier mit optischer Äthetik auf hohem Niveau verbunden werden. Dank des "Convertible Fit" Layouts kann die All-In-One-Soundbar an der Wand oder auch beispielsweise auf einem Sideboard betrieben werden. Dafür, dass der Klang immer ausgezeichnet ist, sorgt ein eingebauter Giro-Sensor. Dieser adaptivert das Kanal-Layout automatisch, basierend auf der Ausrichtung des Systems. Die HW-QS90H verfügt über 13 Treiber, inkludiert sind neun "Wide Range" Lautsprecherchassis, und ein eingebautes "Quad Woofer"-Layout für eine kraftvolle Basswiedergabe.

Nächste Neuheiten sind zwei neue WiFi-Lautsprecher - Music Studio 7 (LS70H) und Music Studio 5 (LS50H), beide in schwarzer oder weißer Variante lieferbar. Die beiden Lautsprecher sollen nicht nur mit tadellosem Klang, sondern auch mit edlem Design bestechen. Für die optische Gestaltung verantwortlich ist der bekannte Designer Erwan Bouroullec. Einige Daten sind zu beiden Modellen schon bekannt. Der Music Studio 7 hat sich zum Ziel gesetzt, mit einem besonders immersiven Klang zu punkten. Es handekt sich um ein "Spatial Audio" 3.1.1-System mit rechtem und linken Frontlautsprecher und Top Firing-Lautsprechern für eine natürliche 3D-Audiowiedergabe. Gegenseitige Signalstörungen sollen mittels der "Audio Lab Pattern Control Technology" unterbunden werden. AI Dynamic Bass Control möchte kräftige Bässe mit besonders geringen Verzerrungen möglich machen, und dank des "Super Tweeters" reicht die Wiedergabe des Hochtonbereichs bis 35 kHz. Hi-Res-Audio wird bis 96 kHz/24-Bit unterstützt. Man kann den Music Studio 7 - wie auch, so vermuten wir, den kleineren Music Studio 5, als Standalone-Lautsorecher verwenden oder ihn über Q Symphony mit weiteren Komponenten koppeln - für ein Stereo- oder ein Surround-Setup.

Der kleinere Music Studio 5 ist ebenfalls vom hauseigenen Samsung Audio Lab abgestimmt und besitzt einen kompakteren, "Gallery-inspired" (laut Samsung) Formfaktor. Zwei Hochtöner und ein 4 Zoll messender Woofer befinden sich im Gehäuse. Die AI Dynamic Bass Control ist auch bei diesem Modell Bestandteil der Ausstattung. WiFi, die Kompatibilität zu relevanten Musik-Streamingdiensten, die Möglichkeit zur Bedienung via Sprachassistent (wir nehmen an, dass auf jeden Fall Samsungs eigener Assistent Bixby integriert wurde) und Bluetooth mittels Samsungs Seamless Codec werden genannt. Wir gehen aber davon aus, dass die zuletzt genannten Merkmale auch beim Music Studio 7 dazu gehören.

Samsung möchte 2026 ein erweitertes Q-Symphony-basiertes Audio-Ecosystem anbieten, bestehend aus TVs, Soundbars und WiFi-Lautsprecher. Anwender können bis zu fünf Audio-Geräte mit einem entsprechend kompatiblen Samsung Smart-TV koppeln. Q Symphony analysiert die Beschaffenheit des Raumes und die Verteilung der Devices, um die Verteilung des Klangs & der Effekte auf die vorhandenen Komponenten zu optimieren. Besonders klare Dialoge und ein detailreicherer Surround-Klang sollen die hörbaren Pluspunkte sein. Die neuen Geräte sind natürlich zu Samsungs Smart Things-App kompatibel.

