News
"Basic Instinct" & "Lock Up" erscheinen als 4K Ultra HD Blu-ray-Mediabook
26.11.2024 (Karsten Serck)
"Basic Instinct" und "Lock Up" erscheinen noch einmal auf Ultra HD Blu-ray. Die beiden bereits mehrfach von StudioCanal in 4K veröffentlichten Filme werden von JB Entertainment im März 2025 als Mediabook-Editionen mit Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc mit verschiedenen Cover-Varianten neu aufgelegt. Die technische Ausstattung entspricht den bereits von StudioCanal veröffentlichten Ausgaben.
- Basic Instinct - Mediabook A [4K Ultra HD Blu-ray] bei jpc.de
- Basic Instinct - Mediabook B [4K Ultra HD Blu-ray] bei jpc.de
- Basic Instinct - Mediabook D [4K Ultra HD Blu-ray] bei jpc.de
- Lock Up - Mediabook A [4K Ultra HD Blu-ray] bei jpc.de
- Lock Up - Mediabook B [4K Ultra HD Blu-ray] bei jpc.de
- Lock Up - Mediabook C [4K Ultra HD Blu-ray] bei jpc.de
- Lock Up - Mediabook D [4K Ultra HD Blu-ray] bei jpc.de
Anzeige
Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.