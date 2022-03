News

4K & HDR-Filme ab 3,99 EUR im Apple iTunes Store

Apple hat in den letzten Tagen wieder einmal seine Film-Angebote für je 3,99 EUR im Apple iTunes Store neu zusammengestellt. Mit dabei sind (auch in 4K & HDR) derzeit u.a. "The Ice Road", "Robin Hood", "Atomic Blonde", "Tage des Donners", "Der Elefantenmensch", "2001", "Erbarmungslos" und "Inception".

Zu Preismarken von 3,99 EUR, 5,99 EUR und 7,99 EUR sind noch viele weitere Top-Filme in HD und teilweise auch 4K im Angebot:

Weitere Apple-Angebote:

