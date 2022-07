News

1500 Testerfolge - 1500 Stunden keine Versandkosten bei Nubert

Bildquelle: Nubert

Nach dem ersten und zweiten Platz in der Kategorie "Soundbars (einteilig)" bei der Stiftung Warentest verzeichnet der schwäbische Lautsprecher-Hersteller insgesamt 1500 Testerfolge in 26 Jahren Tests. Dabei haben die Lautsprecher- und Elektronik-Spezialisten besonders in den letzten fünf Jahren mächtig abgesahnt. 1.000 Testerfolge erzielte der Hersteller im Herbst 2017, seither sind nochmal 500 innerhalb von nur fünf Jahren hinzugekommen. Nubert möchte dafür "Danke" sagen und gewährt während des Aktionszeitraumes von 1.500 Stunden (62,5 Tage) kostenfreien Versand für alle Bestellungen nach Deutschland und Österreich. Gültig auf das komplette Nubertsortiment auf nubert.de!

Die Aktion gilt vom 28.07. um 09:00 Uhr. Bestellungen aus Deutschland und Österreich sind demnach bis zum 28.09.2022 versandkostenfrei.

Stimmen aus der Nubert Speaker Factory:

Bernd Jung, CEO: „Ein gutes Testergebnis ist harte Arbeit, von Idee und Entwicklung, über den Vertrieb, das Marketing und den Versand, bis hin zum Support beim Kunden. Das geht natürlich nur mit einem gut verzahnten Team, bei dem alle an einem Strang ziehen. An dieser Stelle möchte ich mich bei allen Mitarbeitern sowohl für Reibflächen, die Innovationen bringen, als auch für die reibungslosen Abläufe, wie in der Logistik bedanken“

Martin Bühler, Prokurist: „Seit 1988 bin ich dabei und es gab immer ein offenes Ohr für die Wünsche und das Feedback der Kunden. Mitunter ist das die Quelle der besten Ideen, die wir dann weiter verfeinern. Ein aktuelles Beispiel ist unsere High End Soundbar mit Wireless Surroundfunktion, die nuPro XS-8500 RC. Ohne unsere Kunden wären diese Erfolge nicht möglich, denn wir versuchen, die bestmöglichen Produkte speziell für ihre Ansprüche zu bauen, und genau davon sind dann die meisten Tester ebenfalls begeistert."

Anzeige

Martin Leis, ebenfalls Prokurist und seit über 30 Jahren in der Firma, stellt zudem die Reparierbarkeit der Produkte von Nubert heraus: Bis zu 15 Jahre nach dem Kauf können diese im eigenen Haus repariert werden.

Markus Pedal zum Thema Nachhaltigkeit: : „Ich bin mittlerweile 36 Jahre alt und habe Kinder, deshalb ist mir sehr bewusst: Wir haben nur diesen einen Planeten, den wir ihnen hinterlassen. HiFi darf und soll natürlich Freude machen, aber mit den heutigen technischen Möglichkeiten ist das kein Widerspruch zu Energieeffizienz. Dafür nutzen wir neueste Chassistechnologien mit hohem Wirkungsgrad und Verstärkertechnik mit möglichst geringen Verlusten.“

Raphael Bretzler, Leiter der Kundenberatung, freut sich über innovative Ideen der Kunden: „Das ist jedes Mal wie ein Überraschungsei: Unsere Kunden kommen auf Anwendungen, die wir gar nicht auf dem Schirm haben. Mitunter fragen wir im ersten Moment: „Was möchten Sie genau mit dem Lautsprecher machen?“. Aber das Spannende ist, dass sich immer interessante Konzepte aus diesen Unterhaltungen ziehen lassen, die wir dann an unsere Entwicklung weitergeben. Dadurch entstehen dann beispielsweise innovative Produkte wie unser eleganter Flachwoofer nuSub XW-800 slim. Kundenfeedback ist unersetzlich und wir sind sehr dankbar dafür.“

Bernd Jung fasst zusammen: „Wir haben jedem einzelnen Mitarbeiter im Team, der Presse und vor allem den Kunden zu danken, ohne die dieser Erfolg nicht vorstellbar wäre. Wir freuen uns bereits auf die nächsten 1500 Testergebnisse mit mindestens genauso innovativen und aus Kundensicht gedachten Produkten wie bisher.“

Anzeige

Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.