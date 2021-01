REVIEW: "Unhinged - Ausser Kontrolle" (4K Ultra HD Blu-ray)

Original: Unhinged

Anbieter: Leonine

Laufzeit: ca. 90 min.

Bildformat: 2,40:1

Audiokanäle

Dolby Atmos (Englisch)

DTS HD MA 5.1 (Deutsch)

Untertitel: Deutsch

VÖ-Termin: 27.11.2020

Bild 84 %

"Unhinged" wurde mit Sony CineAlta Venice-Digitalkameras in 4K-Auflösung gedreht. Laut IMDB-Angaben wurde im Rahmen der Postproduction ein 4K Digital Intermediate angefertigt, welches auch als Ausgangsmaterial für die Ultra HD Blu-ray zum Einsatz gekommen sein dürfte. Die Ultra HD Blu-ray unterstützt neben HDR10 auch Dolby Vision mit dynamischen Metadaten.

Das digitale Master ist sehr sauber und in den meisten Szenen frei von Rauschen. Der Film bietet einen etwas dunklen und kühlen Look. Trotzdem wirkt der Kontrast noch recht plastisch.

Das HDR-Mastering erhöht in einzelnen Szenen die Dynamik. Diese wirkt aber recht künstlich, weil nicht der gesamte Kontrast verbessert wird sondern in erster Linie helle Bildbereiche stark betont werden und dabei stellenweise auch etwas überstrahlen. Die Durchzeichnung in dunklen Bildbereichen wird durch das HDR-Mastering nicht verbessert. HDR ist hier primär ein Stilmittel, um einen etwas härteren Kontrast zu erzeugen.

Die Farben von "Unhinged" sind überwiegend etwas kühl und leicht blaustichig. Auch die Farbsättigung wirkt leicht reduziert und betont so den düsteren Look des Films.

Während Kontrast und Farben die Möglichkeiten der Ultra HD Blu-ray nur eingeschränkt ausnutzen, ist die Bildschärfe durchgängig auf Top-Niveau. Fast jede Szene des Films wird mit hoher Kanten- und Detailschärfe präsentiert. Die Bildschärfe ist deutlich höher als bei Filmen, die nur ein 2K Digital Intermediate nutzen und selbst im Hintergrund lassen sich viele Einzelheiten sehr deutlich erkennen.

Ton 87 %

"Unhinged" wird auf der Ultra HD Blu-ray mit einer englischen Dolby Atmos-Tonspur und als DTS HD MA 5.1-Mix in Deutsch präsentiert.

Der Surround-Mix von "Unhinged" bietet bereits in der verregneten Eröffnungssequenz eine weiträumige Atmosphäre mit Effekten von allen Seiten. Der Rest des Films verläuft dann überwiegend mit etwas minimalistischen Basis-Elementen im Wechsel mit krachenden Effekten von allen Seiten, wenn Russel Crowe wieder das nächste Kapitel in seinem Gewaltfeldzug einläutet. Kreischende Musik von allen Seiten und krachende Effekte werden mit hoher Dynamik von allen Seiten wiedergegeben und die schrillen Klänge lassen die Nackenhaare nur selten zur Ruhe kommen.

Während bereits die deutsche Synchronfassung diesen temporeichen Wechsel zwischen Minimalismus und Furor beieindruckend im Heimkino inszeniert, kann die englische Dolby Atmos-Fassung mit vielen Sound-Effekten von oben noch weitere Akzente setzen. Für einen Low Budget-Film bietet "Unhinged" einen wirklich beeindruckenden Sound.

Special Features

Featurette "This Side of Rage"

Audio-Kommentar

Unhinged - Ausser Kontrolle [4K Ultra HD Blu-ray] bei Amazon.de

