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HIGH END 2026: Sharp ist mit Mini LED-TV, Q-Soundbar und Party-Box vor Ort

Sharp Consumer Electronics ist im Rahmen einer exklusiven Kooperation auf der HIGH END in Wien am Stand von „The Sound of Gaming“ in einem eigenen Showroom präsent. Wer audiovisuelle Leistungsstärke zum erstaunlichen Preis live erleben möchte, kann dies während der offiziellen Messetage der HIGH END 2026, 10-18 Uhr (Sonntag bis 16 Uhr), in Halle X4, Stand P02/R01 (am Stand von „The Sound of Gaming“) tun.

Sharp Q Soundbar-System

Das leistungsstarke Soundbar-System setzt Maßstäbe in seiner Preisklasse und verbindet elegantes, minimalistisches Design mit einer räumlich dichten klanglichen Präzision. Immersiv und kraftvolle bis in den Bassbereich.

Unser Test

Sharp MiniLED-TV

Zum mehr als fairen Preis werden bei Sharps aktuellen MIni-LED-TVs heine hohe visuelle Performance, ein sehr guter Klang, eine einfache Bedienung und moderne Smart-TV-Funktionen miteinander verbunden. Dank präziser Zonen-Ansteuerung, tadelloser Spitzenhelligkeit und erstaunlich guten Schwarzwerten ist die Bildgüte gerade für den Kaufpreis hervorragend.

Unser Test

Sharp Pary-Box

Die Sharp Party-Box (PS949) bietet dank tadelloser Pegelfestigkeit und kraftvollem Klang die richtige akustische Unterstützung für jede Party. Mit vielseitigen Anschlussmöglichkeiten, ordentlicher Akkulaufzeit und integrierten, atmosphärischen Beleuchtungselementen macht die Party-Box eine sehr gute Figur.

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