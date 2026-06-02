News

Teufel präsentiert den kabelgebundenen In-Ear-Kopfhörer MOVE 2 mit USB-C

02.06.2026 Carsten Rampacher

Teufel Move

Auch heute muss es nicht immer Bluetooth sein: Teufel präsentiert den MOVE 2, die aktualisierte Neuauflage des bewährten kabelgebundenen In-Ear-Kopfhörers.

Titelbild wurde von AREA DVD mittels ChatGPT-KI generiert

Er ist ab sofort zum Preis von 29,99 € im Teufel Online-Shop und in allen Teufel Stores erhältlich.

Hier geht es direkt zu Teufel und dem MOVE 2

Mit USB-C

Teufel Move 2 Connect

Der Wechsel auf USB-C macht das neue Modell für die moderne Gerätewelt. Plug & Play ist dadurch über jeden USB-C-Audioanschluss am Smartphone, am Notebook, am PC oderMac möglich.

Linear-HD-Treiber

Teufel Move 2 In Ears

Für einen tadellosen Klang stehen große 9,1-mm-Linear-HD-Treiber bereit - mit ausgewogenem Bass, strukturierten Mitten und präzisen Höhen Die digitale USB-C-Soundcardfunktion (SoundCard 2.0) ermöglicht hohe, verzerrungsfreie Pegel ohne externe Adapter.

Anzeige

Inline-Fernbedienung

Teufel Move 2 Remote neu

Zu den Features gehört auch eine Inline-Fernbedienung mit integriertem Mikrofon für die Funktionen Play, Skip, Pause, Rufannahme und Aktivierung von Sprachsteuerung. Teufel verspricht auch eine sehr gute Sprachverständlichkeit für klares Telefonieren und Freisprechen.

Unser Fazit

Zum fairen Preis bietet Teufel einen sinnvoll ausgestatteten und praktischen kabelgebundenen USB-C-In-Ear-Kopfhörer an. Wir werden in einem Test überprüfen, was man für knapp 30 EUR tatsächlich bekommt.

Anzeige


|

Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, jpc.de, Plaion Pictures, Media Markt, SATURN, Disney+, Paramount+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.


Weitere News

Themen-Schlagwörter (nach Häufigkeit sortiert)

Lautsprecher Blu-ray Disc-Review Samsung Panasonic IFA TV Kopfhörer Ultra HD Ultra HD Blu-ray-Review Soundbar LG Sony AV-Receiver Teufel CES Fernseher OLED Denon Subwoofer Verstärker nubert Bluetooth-Lautsprecher Yamaha Special Dolby Atmos Smartphone Aktivlautsprecher Bluetooth Stereo Canton Dali Beyerdynamic JBL Marantz Philips aktiver Lautsprecher AVR Wireless-Lautsprecher KEF Info-Special

Privacy Manager
  ZURÜCK