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Teufel präsentiert den kabelgebundenen In-Ear-Kopfhörer MOVE 2 mit USB-C

Auch heute muss es nicht immer Bluetooth sein: Teufel präsentiert den MOVE 2, die aktualisierte Neuauflage des bewährten kabelgebundenen In-Ear-Kopfhörers.

Titelbild wurde von AREA DVD mittels ChatGPT-KI generiert

Er ist ab sofort zum Preis von 29,99 € im Teufel Online-Shop und in allen Teufel Stores erhältlich.

Hier geht es direkt zu Teufel und dem MOVE 2

Mit USB-C

Der Wechsel auf USB-C macht das neue Modell für die moderne Gerätewelt. Plug & Play ist dadurch über jeden USB-C-Audioanschluss am Smartphone, am Notebook, am PC oderMac möglich.

Linear-HD-Treiber

Für einen tadellosen Klang stehen große 9,1-mm-Linear-HD-Treiber bereit - mit ausgewogenem Bass, strukturierten Mitten und präzisen Höhen Die digitale USB-C-Soundcardfunktion (SoundCard 2.0) ermöglicht hohe, verzerrungsfreie Pegel ohne externe Adapter.

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Inline-Fernbedienung

Zu den Features gehört auch eine Inline-Fernbedienung mit integriertem Mikrofon für die Funktionen Play, Skip, Pause, Rufannahme und Aktivierung von Sprachsteuerung. Teufel verspricht auch eine sehr gute Sprachverständlichkeit für klares Telefonieren und Freisprechen.

Unser Fazit

Zum fairen Preis bietet Teufel einen sinnvoll ausgestatteten und praktischen kabelgebundenen USB-C-In-Ear-Kopfhörer an. Wir werden in einem Test überprüfen, was man für knapp 30 EUR tatsächlich bekommt.