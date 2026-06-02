TEST: Samsung Sound Tower MX-ST40F - mittelgroßer Party-Lautsprecher mit Beleuchtungsoptionen zum Schnäppchenpreis ?

Der Sommer nimmt langsam Fahrt auf und auch die Nächte werden endlich wieder wärmer. Dementsprechend genießt man die langen Abende, egal, ob man mit Freunden gemütlich grillt oder die eine oder eine richtige Gartenparty veranstaltet.

Genau für diese Einsatzzwecke ist unser neuestes Testsample aus dem Hause Samsung. Für ein Review haben wir den Sound Tower MX-ST40F erhalten, einen mittelgroßen bis großen Party-/Bluetooth-Lautsprecher, der auch über zahlreiche Beleuchtungsoptionen verfügt. Erhältlich ist der Sound Tower für eine unverbindliche Preisempfehlung von 399 EUR, im Onlinehandel ist der Speaker bereits ab rund 190 EUR erhältlich.

Die Shortfacts des Samsung Sound Tower MX-ST40F:

Mittelgroßer Bluetooth-Lautsprecher mit Beleuchtungsoptionen

stabile und ressourcenschonende Verbindung dank Bluetooth in der Variante 5.3

IPX 4 Spritzwassergeschützt

austauschbarer Akkupack mit bis zu 12 Stunden Playtime

Bereits ab 194 EUR erhältlich

Abmessungen

Mit seinen Abmessungen von ca. von 303 mm Breite, einer Höhe von 620 mm und einer Tiefe von 310 mm fühlt sich der Sound Tower MX-ST40F auf der Terrasse, im Garten oder auch in einem Partykeller pudelwohl. Das Stückgewicht beträgt knapp 13 Kilogramm. Für einen komfortablen Transport von A nach B verfügt der Samsung Speaker über einen beleuchteten Transportgriff, der sich auf der Geräteoberseite befindet.

Macht auch bei einem Pooltag eine gute Figur: Der Sound Tower MX-ST40F

Der Transportgriff in der Detailaufnahme

Anzeige



.... inklusive Beleuchtungsoptionen

Der Samsung Sound Tower MX-ST40F verfügt über eine IPX4 Klassifizierung, die den Lautsprecher vor Spritzwasser sehr effektiv schützt. Somit kann ein leichter Regenschauer den BT-Lautsprecher nichts anhaben.

Verarbeitung

Seitliche Detailaufnahme

Akkurate und saubere Verarbeitungsqualität

Kommen wir nun zu der Verarbeitungsqualität des Samsung Sound Tower MX-ST40F. Das Gehäuse des Lautsprechers ist vermutlich aus Kunststoff hergestellt, und umlaufend befindet sich auf dem Speaker ein schwarz-mattes Oberflächenfinish. Die Verarbeitung des Sound Tower ist sehr akkurat ausgeführt, scharfe oder unsaubere Übergänge können wir bei unserem Testmuster nicht feststellen. Um die Treibereinheiten vor Fremdeinwirkung zu schützen, befindet sich an der Frontpartie des Lautsprechers ein massives Metallgitter. Das Gitter ist präzise eingepasst, fest mit dem Lautsprechergehäuse verbunden und verfügt umlaufend über eine einstellbare Beleuchtung. Im oberen Teil stoßen wir auf einen Samsung-Schriftzug.

Anzeige

Samsung-Schriftzug auf dem Gehäuse

Eine der zahlreichen Beleuchtungsoptionen im Detail

Technik

Die Treibereinheiten des Sound Tower

Der Sound Tower MX-ST40F von Samsung verfügt über duale 5,25 Zoll große Tieftöner sowie zwei 20 mm messende Hochtöner, die von einem leistungsstarken Verstärker mit 160 Watt angetrieben werden - im Netzbetrieb. Im Akkubetrieb liefert der Verstärker 80 Watt. Die beiden Hochtöner verfügen über die Waveguide-Technologie, und durch diese spezielle Anordnung der Treiber wird der Klang kontrolliert abgegeben. Das Ergebnis: an verschiedenen Hörpositionen bleibt die Klangqualität immer auf einem nahezu identisch hohen Niveau. Weiterhin stehen drei individuell anpassbare Soundmodi für noch mehr Flexibilität zum Abruf. Der Nutzer hat hier die Wahl zwischen "Standard", "Breit", "Stadion-Effekt" und "Outdoor". Die Basswiedergabe kann ebenfalls auf die eigenen Bedürfnisse angepasst werden: "Normal", „Kraftvoll“, „Tief“ und „Sanft“ stehen zur Disposition.

Ebenfalls an Bord des Partymachers ist Auracast. Dieses Feature ermöglicht ein kabelloses verbinden von bis zu zehn Sound Towers für ein räumliches und kraftvolles Klangbild. Dank der True Wireless Stereo Technologie, kurz TWS, können zwei Sound Tower zu einem Stereo-Verbund gekoppelt werden.

Anzeige



Bedienung

Mischpult und weitere Bedienelemente auf der Geräteoberseite

Für eine direkte Bedienung am Device verfügt der Sound Tower MX-ST40F auf der Geräteoberseite über zahlreiche Bedienelemente und wie es sich für einen waschechten Partylautsprecher gehört, im Stil eines DJ-Mischpultes. Wir starten unsere Erläuterungen mit den Tastern, die sich im oberen Teil des Bedienfeld befinden. Mittels des "Bass"-Button, können wir Bassintensität beeinflussen. Hier stehen „Druckvoll“, „Tief“ und „Sanft“ zum Abruf bereit. Der nächste Knopf ist für den Eingang Bluetooth. Wird er länger als drei Sekunden betätigt, startet das Bluetooth-Pairing. Darauf folgen vier LEDs, die den ausgewählten Eingang anzeigen, und mittels des nächsten Bedienelements können wir die Eingänge Bluetooth, USB, AUX1 und AUX2 auswählen.

Eine Etage tiefer finden wir weitere Bedienelemente. Der erste Dreh-/Drückregler ist für die Beleuchtungsoptionen des Sound Tower MX-ST40F zuständig. Eine Vielzahl an Mustern und Farben können abgerufen werden, fünf einstellbare Modi sorgen für die richtige Stimmung zu jedem Zeitpunkt. Über die Samsung Sound Tower App kann das Stimmungslicht ebenfalls angepasst werden. Als nächstes folgt der Drehregler für die Lautstärkeregulierung ,und im Mittelteil beherbergt er einen Play/Pause-Button, mit dem wir die Wiedergabe pausieren bzw. starten können. Wird die Taste zweimal kurz betätigt, startet die Wiedergabe des darauffolgenden Titels. Ein dreimaliges Drücken sorgt für einen Sprung nach hinten zum vorhergehenden Titel. Mittels des letzten Dreh-/Drückreglers können wir DJ-Audioeffekte in die Musikwiedergabe einfließen lassen. Der Sampler wechselt bei jeder Drehung des Jog-Reglers. Diese Effekte können wir unkompliziert abrufen: Lufthupe, Pfeifen, Jubelrufe, Spottrufe, Sirene, Klatschen, Zurückspulen, Kratzen, „No Way!“, „Are you ready“, „3,2,1“, sowie „Ok, Let's Go“. Die Dreh-/Drückregler sind solide & exakt ausgeführt, und eine Unwucht, so wie es gerne mal bei diesen Bedienelementen vorkommt, können wir beim Sound Tower von Samsung nicht feststellen. Die Drehregler besitzen erfreulicherweise eine Rasterung, und die Taster werden bei Benutzung beleuchtet.

Teil 1 der stationären Bedienelemente....

Anzeige



.... sowie Teil 2

Akku und Eingänge

Die Rückseite des Sound Tower MX-ST40F in der seitlichen Perspektive

.... sowie in der direkten Draufsicht

Wenden wir uns nun der Rückseite des Samsung Sound Tower MX-ST40F zu. Im oberen Teil des Partylautsprechers, gut geschützt hinter einer gummierten Abdeckung, befinden sich zahlreiche Anschlüsse sowie Bedienelemente, auf die wir nun genauer eingehen möchten. Der erste Taster nennt sich ADD STEREO, um eine drahtlose Verbindung zu einem anderen Sound Tower desselben Modells herzustellen. Darauf folgt die GROUP PLAY-Taste, mehr der sich bis zu zehn Sound Tower Systeme

drahtlos verbinden lassen. Mittels des Schiebereglers können wir ein zweites Mikrofon oder eine Gitarre als Eingangsquelle verwenden.

Eine Etage tiefer sind Anschlüsse in Form von AUX1, Mikrofon 1 sowie Mikrofon 2 untergebracht, sowie Drehregler, um den Lautstärkepegel anpassen zu können. Der USB-Port unterstützt die Wiedergabe von USB-Speichermedien und besitzt eine Powerbank-Funktion, um z.B. das Smartdevice oder Tablet während der Wiedergabe zu laden. Mittels der AUX 2 Anschlüsse, die mittig platziert sind, kann ein weiteres analoges Ausgabegerät ins Setup eingebunden werden. Mittels der GROUP PLAY (OUT)-Anschlüsse können wir den Sound Tower mit dem Audioeingang eines externen analogen Ausgabegerät verbinden.

Die weiteren Anschlüsse und Bedienelemente

Die Anschlüsse und Bedienelemente werden von einer gummierten Abdeckung geschützt

Austauschbarer Akkupack

Der Samsung Sound Tower MX-ST40F verfügt über einem Akkupack, der Wiedergabezeiten von bis zu 12 Stunden ermöglicht, natürlich bei moderaten Pegel und ohne Lichtershow. Auch auf das Thema Nachhaltigkeit geht Samsung beim Sound Tower ein. So kann der Akkupack schnell und unkompliziert ausgetauscht werden. Hierfür befindet sich auf der Rückseite eine Klappe, die der Nutzer ohne Werkzeug öffnen und den Akkupack einfach herausziehen kann. Ebenfalls ist es möglich, den Sound Tower per Kabel am Stromnetz zu betreiben.

Der Akkupack im Detail

Der Stromanschluss wird ebenfalls von einer gummierte Kappe vor Umwelteinflüssen geschützt

Anzeige

