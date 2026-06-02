HIGH END 2026: Audio Reference präsentiert kuratierte Klangwelten und spektakuläre Neuheiten

Audio Reference präsentiert sich auf der HIGH END in Wien im wahrhaft besten Licht: Auf 2.000 Quadratmetern zeigt der Hamburger High-End-Vertrieb Hörerlebnisse der Extraklasse, internationale Referenzmarken und Expertise direkt von den Herstellern. Für ausgewählte Präsentationen können Besucher vorab kostenfreie Zeitslots reservieren. Insgesamt bringt Audio Reference nicht nur besondere Systeme zur High End, sondern auch die Menschen hinter den Marken. Zahlreiche Experten, Produktspezialisten und die Inhaber selbst werden vor Ort sein

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Kuratierte Klangwelten statt klassischer Produktschau

Audio Reference versteht den Messeauftritt in Wien als Einladung, High-End-Audio in unterschiedlichen räumlichen und klanglichen Situationen live zu erleben. Statt sonst oft üblicher, einzelner Produktinseln finden sich beim Hanburger Vertrieb sorgfältig aufgebaute Präsentationen, in denen jedes Detail aufeinander abgestimmt ist: Lautsprecher, Elektronik, Kabel, Raumakustik und die jeweilige Atmosphäre. Die Klangwelten reichen von der wohnraumorientierten Lounge bis hin zum großen Konzertsaal-Setup.

Heimkino-Präsentation

dCS MCD-16

Ergänzt wird der Auftritt durch eine Präsentation mit Perlisten, die audiophile Präzision mit moderner Heimkino-Kompetenz verbindet. Ebenfalls im Setup enthalten ist der neue Mehrkanal-DAC MCD-16 von dCS - mehr dazu weiter unten. Insgesamt zeigt Audio Reference unterschiedliche Perspektiven auf High- End-Audio: intim, elegant, souverän, raumgreifend und spektakulär.

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Drei Präsentationen mit kostenfreier Zeitslot-Buchung

Für drei zentrale Hörerlebnisse setzt Audio Reference auf ein eigenes Ticketing-System: der große Konzertsaal, die Lounge und das Perlisten-Kino. Besucher können vorab kostenfreie Zeitslots reservieren und sich so gezielt Zugang zu den kuratierten Präsentationen sichern. Die begrenzten Plätze ermöglichen konzentrierte Vorführungen abseits des klassischen Messetrubels. Audio Reference empfiehlt daher eine frühzeitige Reservierung. Die Zeitslots gelten für die jeweiligen Präsentationen von Audio Reference. Für den Messebesuch selbst ist zusätzlich ein reguläres Ticket erforderlich.

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Expertise direkt von den Herstellern

Ein besonderer Schwerpunkt des Messeauftritts liegt auf der persönlichen Präsenz der edlen Marken, die Audio Reference im Portfolio hat. Der renommierte Vertrieb wird in Wien von zahlreichen Experten der vertretenen Hersteller begleitet. Dazu zählen Produktspezialisten, Entwickler, Markenverantwortliche und teils sogar die Inhaber selbst. Unter anderem werden Daryl Wilson von Wilson Audio und Dan D’Agostino von Dan D’Agostino Master Audio Systems vor Ort sein. Damit wird der Auftritt auch zu einer Plattform für interessante Gespräche und persönliche Begegnungen.

Wilson Audio Autobiography

Wilson Audio Autobiography

Wilson Audio sorgt für einen absoluten Höhepunkt der Messe, denn in Wien bei Audio Reference steht der neue Autobiography-Lautsprecher, der nicht nur die Geschichte des US-Lautsprecherbauers zitiert, sondern auch völlig neue Wege geht und dadurch die Messlatte für Luxus-Premizum-Lautsprecher weiter nach oben verschiebt.

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Neuheiten von Dan D’Agostino und dCS

Dan D'Agostino Progression Linie

Dan D’Agostino und dCS sind ebenfalls bei Audio Reference im Vertrieb. Die beiden Marken fahren in Wien mit Neuheiten der absoluten „Champions League“ auf. Bei Dan D’Agostino ist es die neue Progression Line (Vorstufe/Endstufe), bei dCS der erste Mehrkanal-DAC des Hauses:

Große Vorführung

Der MCD-16 verfügt über die legendäre Ring-DAC-Architektur von dCS und bringt 16 Kanäle mit. Er wird in einer Vorführung mit Komponenten unter anderem von Perlisten Audio und Trinnov präsentiert. Stargast vor Ort ist der Grammy-Preisträger Justin Gray.

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Velodyne Acoustics 1824

Ein aktiver Subwoofer, wie ihn die Welt noch nicht gesehen hat: Der Velodyne Acoustcis 1824 wird in einer limitierten Auflage von 50 Stück hergestellt und setzt neue absolute Bestmarken mit 6.000 Watt RMS-Leistung. Wir sind gerade bei dieser Messeneuheit äußerst gespannt.

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Magnetar

Und wieder steigt die Spannung: Steht der Magnetar Highend-Transport auf der Messe? Eine Stromversorgung im eigenen Gehäuse und ein rein digitaler Transport für Disc-Medien wie zum Beispiel Ultra HD Bau-ray, Blu-ray, CD oder SACD versprechen eine absolut referenzverdächtige Qualität.

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Großes Sortiment in Breite und Tiefe

Durch diese hier präsentierte, sorgfältige Selektion weltweit bekannter und angesehener Marken wird die Breite und auch die Tiefe des Portfolios von Audio Reference sichtbar. Es reicht vom analogen Laufwerk über digitale Referenzquellen und kompromisslose Verstärkung bis hin zu Lautsprechern, Subwoofern, Verkabelung, Racks und Raumakustik.

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Messe-Info und Fazit

Nochmals kurz zu den Messeinformationen: Die HIGH END Vienna 2026 findet vom 04. bis 07. Juni 2026 im Austria Center Vienna statt. Audio Reference auf der High End finden Sie in L 1, Saal L1/L2/L3.

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Wir werden auf jeden Fall ausführlich vom Messeauftritt von Audio Reference berichten und dabei natürlich die Neuheiten fokussieren.

Special: Carsten Rampacher

Fotos: Audio Reference, Wilson Audio, Dan D'Agostino, dCS, RTFM. Teilweise per KI bearbeitet

Datum: 02. Juni 2026