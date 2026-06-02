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"Robin Hood - König der Diebe"-Langfassung erscheint auf 4K Ultra HD Blu-ray (Update)
02.06.2026 Karsten Serck
NSM veröffentlicht "Robin Hood - König der Diebe" (Robin Hood: Prince of Thieves) auf Ultra HD Blu-ray. Der Kevin Costner-Film aus dem Jahr 1991 erscheint am 28.08.2026 als Ultra HD Blu-ray-Mediabook in verschiedenen Cover-Varianten. Die Ultra HD Blu-ray enthält neben der Kinofassung auch den 155 Minuten langen "Extended Cut" mit deutschem und englischem DTS HD MA 5.1-Ton. Als Bonus-Material sind u.a. zwei Audio-Kommentare, ein Featurette, Interviews und Trailer geplant.
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- Robin Hood - König der Diebe - Mediabook B [4K Ultra HD Blu-ray] bei jpc.de
- Robin Hood - König der Diebe - Mediabook C [4K Ultra HD Blu-ray] bei jpc.de
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