News

"Robin Hood - König der Diebe"-Langfassung erscheint auf 4K Ultra HD Blu-ray (Update)

02.06.2026 Karsten Serck

Robin Hood Koenig der Diebe 4K Ultra HD Blu ray Mediabook

NSM veröffentlicht "Robin Hood - König der Diebe" (Robin Hood: Prince of Thieves) auf Ultra HD Blu-ray. Der Kevin Costner-Film aus dem Jahr 1991 erscheint am 28.08.2026 als Ultra HD Blu-ray-Mediabook in verschiedenen Cover-Varianten. Die Ultra HD Blu-ray enthält neben der Kinofassung auch den 155 Minuten langen "Extended Cut" mit deutschem und englischem DTS HD MA 5.1-Ton. Als Bonus-Material sind u.a. zwei Audio-Kommentare, ein Featurette, Interviews und Trailer geplant.

bereits erhältlich:

Anzeige


|

Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, jpc.de, Plaion Pictures, Media Markt, SATURN, Disney+, Paramount+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.


Weitere News

Themen-Schlagwörter (nach Häufigkeit sortiert)

Lautsprecher Blu-ray Disc-Review Samsung Panasonic IFA TV Kopfhörer Ultra HD Ultra HD Blu-ray-Review Soundbar LG Sony AV-Receiver Teufel CES Fernseher OLED Denon Subwoofer Verstärker nubert Bluetooth-Lautsprecher Yamaha Special Dolby Atmos Smartphone Aktivlautsprecher Bluetooth Stereo Canton Dali Beyerdynamic JBL Marantz Philips aktiver Lautsprecher AVR Wireless-Lautsprecher KEF Info-Special

Privacy Manager
  ZURÜCK