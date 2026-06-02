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HIGH END 2026: Cayin holt den HA-300 MK3 Kopfhörerverstärker/Vollverstärker nach Wien

Cayin sorgt für überragenden Klang der legendären 300B-Röhre in einen Kopfhörerverstärker der Referenzklasse: Der HA-300 Mk3 ist ein wahres Schmuckstück, das auf der HIGH END in Wien präsentiert wird. Hier geht es direkt zu Cayin

Legendäre Triode im Single Ended Class-A Betrieb

Als kompromisslos puristische Schaltung für die Darstellung feinster Klangnuancen gilt das Single-Ended-Layout mit der direkt geheizten 300B. Jeweils eine dieser Endröhren mit dem charakteristisch zulaufenden Glaskolben übernimmt im HA-300 Mk3 die gesamte Endverstärkung für einen Kanal. Dieser Single-Ended-Class-A-Betrieb sorgt dafür, dass die Röhren im klanglich optimalen Mittelbereich ihrer Kennlinie arbeiten. Daher können sie ohne weiteren Korrekturbedarf besonders linear verstärken, und das bei vollständiger Vermeidung von Übernahmeverzerrungen.

Extrem geringe Verzerrungen

Der Cayin HA-300 Mk3 erreicht mit unter 1% harmonischer Verzerrung bei Aussteuerung von 1,5Watt Leistung Bestwerte. Als Endröhre kommen ab Werk Genalex Gold Lion PX300B zum Einsatz, die im Werk paarweise selektiert und 48 Stunden eingespielt werden. Es können aber alle kompatiblen Röhrentypen zum Einsatz kommen, wenn der stolze Besitzer den HA-300 Mk3 klanglich an ihre eigenen Vorstellungen anpassen wollen.

Der perfekte Partner für viele verschiedene Kopfhörer

Mit den neu entwickelten Ausgangsübertragern stehen für Kopfhörer in einem weiten Impedanzspektrum Leistungen bis zu zweimal 6,5Watt zur Verfügung.

Als Treiberröhren zur Spannungsverstärkung dient ein Pärchen JJ 6SN7, die im Doppel-Mono-Betrieb zur bestmöglichen Kanaltrennung die Grundlage für eine signalreine Verstärkung durch die 300B bereitstellen.

Vollröhrenbetrieb bei der Stromversorgung

Die Hochvolt-Stromversorgung im separaten Gehäuse wird im HA-300 Mk3 auch von Röhren übernommen. Ein Paar GZ34 bzw. 5AR4 des renommierten Herstellers JJ in optimierter Schaltung sorgt für bestmögliche Gleichrichtung - ohne Transistoren oder Dioden im Stromweg. Die gesamte Spannungsversorgung, zu der ein störungsarmer Ringkerntransformatorgehört, ist in einem abgesetzten, galvanisch und mechanisch getrennten Gehäuse untergebracht. Auf diese Art und Weise eine bestmögliche Isolation und ein für Triodenschaltungen außergewöhnlich guter Störabstand von 100dB (A-gewichtet) erreicht.

Flexible Anpassungsmöglichkeiten

Der Cayin HA-300 Mk3 präsentiert sich als flexibler Trioden-Kopfhörerverstärker, der sich in Ausgangsspannung und Ausgangsimpedanz präzise auf verschiedene Nutzungsszenarien anpassen lässt. In drei Stufen kann man die Übertragerschaltung auf die Impedanz des angeschlossenen Kopfhörers zwischen 8 und 600 Ohm anpassen.

Verschiedene Anschlussoptionen

Am symmetrischen 4-Pin-Canon-Anschlss bei symmetrischer Nutzung liefert er bis zu 6,5 Watt pro Kanal, und treibt auch Kopfhörer mit geringem Wirkungsgrad optimal an. Der 4,4mm-Pentaconn-Ausgang wiederum ist, bei optimiertem Störabstand, in der Leistung reduziert, womit der HA-300 Mk3 auch an Kopfhörern und In-Ear-Monitoren mit extrem hohem Kennschalldruck sein Leistungsvermögen demonstrieren kann.

Kopfhörerverstärker und Vollverstärker

Der HA-300 Mk3 kann wahlweise als Kopfhörerverstärker oder Vollverstärker für Lautsprecher eingesetzt werden. Boxen mit mittlerem bis höherem Kennschalldruck versorgt er mit bis zu 2x8Watt Leistung. Alle vier Ausgangsbuchsen können mit Kopfhörern und Lautsprechern dauerhaft belegt bleiben, der jeweils aktive Ausgang wird mittels dafür vorgesehener Schalter angewählt. Analoge Quellen werden asymmetrisch per Cinch-/RCA-, oder auch symmetrisch per XLR-Eingang zugespielt. VU-Meter auf der Frontseite zeigen die aktuelle Aussteuerung der beiden Kanäle an und geben dem HA-300 Mk3 einen zeitlos-technischen Look.

Cayin auf der HIGH END 2026 - Daten und Fakten

Cayin ist auf der HIGH END 2026 in Halle X5, T19 im Austria Center Vienna (ACV), Bruno-Kreisky-Platz 1, 1220 Wien, zu finden. Die HIGH END geht vom 04. bis 07. Juni, jeweils ab 10 Uhr (04. und 05. Juni sind reine Fachbesuchertage).

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