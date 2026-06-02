HIGH END 2026: AVM präsentiert OVATION SA 8.3 S, OVATION MA 8.3 S sowie AS XL

AVM feiert in Wien auf der HIGH END im Austria Center Vienna weiter das 40-jährige Jubiläum, und zwar im Raum 2.44, wo der Hersteller aus Malsch zusammen mit Canton ausstellen wird. Und natürlich ist man nicht mit leeren Händen, sondern mit feinsten Neuheiten angereist.

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Neu: Ovation S SERIES

Die OVATION S-Serie umfasst unter anderem auch einen Vollverstärker und einen Mediaplayer

Nachdem es bereits den CS 8.3 S All-in-One inklusive CD-Laufwerk, den AS 8.3 S Vollverstärker, den Vorverstärker PAS 8.3 S sowie dem Media Player MP 8.3 S aus der OVATION S-Serie gibt, wird die edle Baureihe nun durch zwei hochklassige Endstufen komplettiert:

OVATION SA 8.3 S

Die neuen Endverstärker sind der Stereo Power Amp SA 8.3 S und Mono Power Amp MA 8.3 S. Beide Modelle verfügen jetzt über das neueste Röhrenstufendesign. Die Schaltung eröffnet eine neue, besonders emotionale, zugleich aber höchst präzise Dimension der Audiowiedergabe.

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OvVATION MA 8.3 S

Neu: AS XL

„XL“ ist nicht nur die Beschreibung für die beeindruckende Größe dieses Vollverstärkers ist, sondern zugleich auch die römische Zahl Vierzig – passend zum Jubiläum von AVM). Der Class-A/AB-Vollverstärker mit Streaming-Funktionalität beeindruckt mit einer enormen Ausgangsleistung von über 400 W pro Kanal.

AS XL

Basierend auf dem oben genannten OVATION Stereo-Endverstärker ist der AS XL eine echte Krönung des Vollverstärker-Portfolios von AVM und somit ein echtes Statement-Produkt. Schon der Name deutet an, dass er sich im High-End-Bereich keineswegs vor der Konkurrenz verstecken muss. Der AS XL wird in Wien sein Debüt feiern. Bestellungen werden ab sofort entgegengenommen, die Produktion startet unmittelbar nach der High End Messe in Wien.

Neue Black Edition?

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„We point it black“, schreibt AVM nur. Hier werden wir uns in Wien überraschen lassen müssen.

Unser Fazit

AVM holt alles aus dem Jubiläumsjahr heraus - neue, ultrakraftvolle Endstufen, ein Vollverstärker-Flaggschiff auf höchstem Niveau: Das verspricht, sehr interessant zu werden.

Special: Carsten Rampacher

Fotos: AVM

Datum: 02, Juni 2026