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"Surf Ninjas" mit Leslie Nielsen erscheint auf Blu-ray Disc

07.07.2026 Karsten Serck

Comedy Cult veröffentlicht "Surf Ninjas" auf Blu-ray Disc. Die Komödie mit "Die nackte Kanone"-Star Leslie Nielsen aus dem Jahr 1993 erscheint am 07.08.226 mit deutschem und englischem Dolby Digital 2.0-Ton auf Blu-ray Disc.

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