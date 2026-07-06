News

"Citizen Vigilante" erscheint auf 4K Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc

06.07.2026 Karsten Serck

"Citizen Vigilante" erscheint im Herbst auf Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc. Der Rache-Thriller von Uwe Boll mit Armie Hammer erscheint am 15.10.2026 als Ultra HD Blu-ray-Steelbook und -Mediabook sowie als einfache Ultra HD Blu-ray. Zur Ausstattung liegen noch keine Details vor.

Anzeige


|

Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, jpc.de, Plaion Pictures, Media Markt, SATURN, Disney+, Paramount+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.


Weitere News

Themen-Schlagwörter (nach Häufigkeit sortiert)

Lautsprecher Blu-ray Disc-Review Samsung Panasonic IFA TV Kopfhörer Ultra HD Ultra HD Blu-ray-Review Soundbar LG Sony AV-Receiver Teufel CES Fernseher OLED Denon Subwoofer Verstärker nubert Bluetooth-Lautsprecher Yamaha Special Dolby Atmos Smartphone Aktivlautsprecher Bluetooth Stereo Canton Dali Beyerdynamic Marantz JBL Philips aktiver Lautsprecher AVR Wireless-Lautsprecher KEF Info-Special

Privacy Manager
  ZURÜCK