News
"Citizen Vigilante" erscheint auf 4K Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc
06.07.2026 Karsten Serck
"Citizen Vigilante" erscheint im Herbst auf Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc. Der Rache-Thriller von Uwe Boll mit Armie Hammer erscheint am 15.10.2026 als Ultra HD Blu-ray-Steelbook und -Mediabook sowie als einfache Ultra HD Blu-ray. Zur Ausstattung liegen noch keine Details vor.
- Citizen Vigilante - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray] bei jpc.de
- Citizen Vigilante - Mediabook [4K Ultra HD Blu-ray] bei jpc.de
- Citizen Vigilante [Blu-ray] bei jpc.de
Anzeige