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DAB+: Senderausbau für bundesweites Digitalradio 2026 beginnt

Media Broadcast erweitert 2026 das Sendernetz für den ersten DAB+ Digitalradio-Bundesmux um weitere Standorte. Mit der Inbetriebnahme des Standortes Rottweil in Baden-Württemberg ist der diesjährige Ausbau am 29. Juni gestartet. Im Laufe des Jahres kommen insgesamt neun weitere Sender in sieben Bundesländern hinzu. Bis Ende 2026 soll das Sendernetz der ersten nationalen DAB+ Plattform auf 192 Standorte im gesamten Bundesgebiet anwachsen und vorhandene Lücken schließen. Die genauen Termine für die geplante Aufschaltung der neuen Sender wurden noch nicht mitgeteilt.

Weitere DAB+ Senderstandorte 2026

Gemünden am Main (Bayern)

Heidenheim (Baden-Württemberg)

Heringsdorf/Usedom (Mecklenburg-Vorpommern)

Linz (Rheinland-Pfalz)

Puttgarden/Fehmarn (Schleswig-Holstein)

Suhl (Thüringen)

Weißwasser (Sachsen)

Witthoh/Emmingen-Liptingen (Baden-Württemberg)

Wustrow (Mecklenburg-Vorpommern)

Folgende Programme sind im ersten nationalen DAB+ Programmpaket enthalten, der in den meisten Regionen über Kanal 5C zu empfangen ist:

Deutschlandfunk

Deutschlandfunk Kultur

Deutschlandfunk Nova

Deutschlandfunk Dokumente und Debatten

Absolut relax

Energy Digital

ERF Plus

Klassik Radio

Radio Bob

Radio Horeb

Radio Schlagerparadies

Schwarzwaldradio

sunshine live

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