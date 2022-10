REVIEW: "Thor: Love and Thunder" (4K Ultra HD Blu-ray)

Original: Thor: Love and Thunder

Anbieter: Walt Disney Home Entertainment

Laufzeit: ca. 118 min.

Bildformat: 2,39:1

Audiokanäle

Dolby Atmos (Englisch)

Dolby Digital Plus 7.1 (Deutsch)

Untertitel: Englisch, Deutsch u.a.

VÖ-Termin: 13.10.2022

Bild 88 %

"Thor: Love and Thunder" wurde mit digitalen Arri Alexa-Kameras in 4.5K-Auflösung gedreht. In der Postproduction wurde ein 4k Digital Intemediate angefertigt, so dass die Ultra HD Blu-ray auch echte Ultra HD Blu-ray-Auflösung zeigt.

Das Master ist sehr sauber und zeigt nur äußerst selten geringfügiges Rauschen. Der Film zeigt überwiegend einen sehr plastischen Kontrast. Das HDR-Mastering sorgt für einen dezenten Dynamik-Push, geht mit Spitzenlichtern aber etwas sparsam um. In dunklen Szenen gerät das Bild häufiger etwas zu düster, so dass nicht immer alle relevanten Details erkennbar sind.

"Thor: Love and Thunder" wurde farblich sehr natürlich abgestimmt und zeigt eine enorm breite Farbpalette im erweiterten Rec.2020-Farbraum. Aber selbst die Szenen, in denen fast alle Farbe verschwindet, wirken aufgrund des clever angepassten Kontrasts sehr lebendig.

Das 4K-Master von "Thor: Love and Thunder" bietet auf der Ultra HD Blu-ray ein enorm kanten- und detailscharfes Bild. Zwar erreichen die digitalen Effekte nicht ganz das hohe Niveau der Realaufnahmen. Die Qualität ist aber immerhin meist so hoch, dass die Unterschiede nur bei einem sehr genauen Blick erkennbar werden.

Ton 88 % (Englisch)

Ton 85 % (Deutsch)



Disney spendiert der Ultra HD Blu-ray einen englischen Dolby Atmos-Mix während die deutsche Tonspur im Dolby Digital Plus 7.1-Format vorliegt. Auf der Blu-ray Disc gibt es auch die Originalfassung nur als klassischen DTS HD MA 7.1-Mix.

"Thor: Love and Thunder" bietet einen sehr lebendigen Surround-Mix mit guter Räumlichkeit. In den Action-Sequenzen bekommt der Zuschauer ein sehr lautstarkes Surround-Gewitter von allen Seiten präsentiert, welches beim englischen Dolby Atmos-Mix mit einer für Disney-Verhältnisse recht ordentlichen Dynamik und vielen clever arrangierten Decken-Effekten für viel Laune sorgt.

Der deutsche Surround-Mix kann da leider nicht mithalten. Die Abmischung ist im Direktvergleich etwas leiser. Mit einer Anhebung der Lautstärke lässt sich durchaus ein recht ordentlicher Raumklang erzielen, aber trotzdem bleibt die Dynamik der Synchro hinter dem kraftvolleren Sound der Originalfassung doch zurück.

Special Features

• Das Hammer-Team: Thor und The Mighty Thor

• Ein Bösewicht nimmt Gestalt an

• Ein weiteres Abenteuer im Taika-Stil

• Pannen vom Dreh

• Audiokommentar von Taika Waititi

• Zusätzliche Szenen

