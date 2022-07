REVIEW: "The Contractor" (4K Ultra HD Blu-ray)

Original: The Contractor

Anbieter: Leonine

Laufzeit: 104 min.

Bildformat: 2,40:1

Audiokanäle

DTS HD MA 7.1 (Deutsch, Englisch)

Untertitel: Deutsch

Anzeige



VÖ-Termin: 29.07.2022

Bild 84 %

Zu "The Contractor" liegen keine Informationen über die verwendeten Kameras vor und ob ein 4K oder 2K Digital Intermediate zum Einsatz kam. Das wahrscheinlich digitale Master wirkt inbsesondere in helleren Bildbereichen leicht körnig was aber nur bei genauem Hinsehen auffällt. Bei schnelleren Kamerabwegungen ist aber ein leichtes Nachziehen des Bildes zu erkennen.

Der Kontrast bewegt sich zwischen passablem und gutem Nivau. Das deutliche Color Grading sorgt überwiegend für eine etwas dunkle und ausgewaschene Optik. Das HDR-Mastering zeigt nur selten Spitzenlichter bietet aber immerhin eine ziemlich gute Durchzeichnung dunkler Bildpartien.

Die Farben werden meist recht kühl-untersättigt dargestellt und gerade die Szenen in Berlin fallen durch einen starken Blaustich auf. Hin und wieder gibt es aber auch einzelne Momente z.B. auf der Ranch mit etwas lebendigeren und natürlicheren Farben.

Die Bildschärfe ist überweigend auf gutem bis sehr gutem Niveau. Sowohl Konturen als auch Details werden sehr scharf dargestellt. Die etwas körnige Optik sorgt nur für leichte Beeinträchtigungen und insgesamt bekommt der Zuschauer hier ein recht gutes 4K-Bild geboten.

Anzeige

Ton 87 %

"The Contractor" wird auf Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc mit einem DTS HD MA 7.1-Mix in Deutsch und Englisch präsentiert.

Der Film nimmt sich für die Vorgeschichte über 40 Minuten Zeit bis zu den ersten richtigen Action-Szenen und baut dabei mit seinem weiträumigen Music Score eine gelungene Atmosphäre auf.

"The Contractor" präsentiert zwar kein permanentes dynamisches Effekt-Feuerwerk wie die ganz großen Action-Blockbuster. Die Klangqualität beider DTS HD MA 7.1-Tonspuren ist aber trotzdem auf hohem Niveau und die Action-Szenen bieten insbesondere während der längeren Schiesserei mit der Polizei impulsive Split-Surround-Effekte.

Anzeige

Special Features

-

Anzeige



Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.