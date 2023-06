REVIEW: "Star Trek: Strange New Worlds - Staffel 1" (4K Ultra HD Blu-ray)

Original: Star Trek - Strange New Worlds - Season 1

Anbieter: Paramount Home Entertainment

Laufzeit: ca. 520 min.

Bildformat: 2,39:1

Audiokanäle

DTS HD MA 5.1 (Englisch)

Dolby Digital 5.1 (Deutsch)

Untertitel: Deutsch, Englisch u.a.

Anzeige



VÖ-Termin: 25.05.2023

Bild 89 %

"Star Trek - Strange New Worlds" wurde mit digitalen Arri Alexa-Kameras in 4.5K-Auflösung gedreht. Dank eines 4K Digital Intermediate zeigen die Ultra HD Blu-rays native Ultra HD-Auflösung. Die Ultra HD Blu-rays unterstützen neben HDR10 auch Dolby Vision.

"Star Trek - Strange New Worlds" ist ein Spin Off der Serie "Star Trek: Discovery" aber vor allem ein Prequel zum Klassiker "Raumschiff Enterprise". Die bunte Optik der Star Trek-Original-Serie dürfte die "Strange New Worlds"-Macher stark inspiriert haben. Die einzelnen Episoden zeigen überwiegend einen recht plastischen Kontrast und das HDR-Mastering sorgt trotz eines eher zurückhaltenden Einsatzes von Spitzenlichtern vor allem in den Szenen mit den vielen Lichtern an Bord der "Enterprise" für einen Zugewinn an Dynamik. In der Postproduction wurde nur ein dezentes Color Grading mit minimalen Farbfiltern angewendet, so dass die Farben bis auf eine wechselhaft etwas kühlere oder wärmere Abstimmung überwiegend sehr natürlich wirken und dank der hohen Sättigung eine enorme Farbenvielfalt im erweiterten Farbraum dargestellt wird. Vor allem rote, grüne und blaue Primärfarben werden richtig schön leuchtend präsentiert.

Die Bildschärfe ist auf einem sehr hohen Niveau und sowohl Konturen als auch Details werden richtig knackig dargestellt. Selbst die digitalen Effekte sind überwiegend sehr detailliert. Die Ultra HD Blu-rays zeigen nahezu konstant ein sehr scharfes Bild und erreicht über weitere Strecken sogar 4K-Referenz-Niveau.

Ton 87 % (Englisch)

Ton 86 % (Deutsch)



Anzeige



Paramount präsentiert "Star Trek - Strange New Worlds" auf Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc mit englischem DTS HD MA 5.1- und deutschem Dolby Digital 5.1-Ton.

Der Surround-Mix von "Star Trek - Strange New Worlds" bietet für eine TV-Serie eine Menge großer und kleiner Effekte. Während der Sound in den von Dialogen dominierten Szenen Dialogen noch etwas zurückhaltend bleibt, erreicht der 5.1-Mix in den actionreichen Momenten durch das Zusammenspiel von Music Score und Effekten teilweise schon fast Kino-Niveau. Die räumliche Wiedergabe ist bei der englischen DTS HD MA 5.1-Fassung noch etwas dynamischer als bei dem deutschen Dolby Digital 5.1-Mix, der aber ebenfalls für eine gelunge Surround-Atmosphäre sorgt.

Ein kleiner Schwackpunkt der Originalfassung ist die etwas dumpfe Abmischung der Dialoge, die die Verständlichkeit der Stimmen einiger Darsteller teilweise erschwert.

Bonus-Material

Anzeige



Audio-Kommentare

Making of-Featurettes

Entfallene Szenen

"Gag Reel"

Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.