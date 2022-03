REVIEW: "Spider-Man: No Way Home" (Blu-ray Disc)

Original: Spider-Man: No Way Home

Anbieter: Sony Pictures Entertainment

Laufzeit: 148 min.

Bildformat: 2,39:1

Audiokanäle

DTS HD MA 5.1 (Deutsch, Englisch)

Untertitel: Deutsch, Englisch u.a.

VÖ-Termin: 12.04.2022

Bild 90 %



"Spider-Man: No Way Home" wurde mit digitalen Arri Alexa-Kameras mit einer Auflösung von 4.5k gedreht. Laut IMDB-Angaben wurde aber nur ein 2K Digital Intermediate in der Postproduction genutzt, so dass die Blu-ray Disc und Ultra HD Blu-ray annähernd die gleiche native Auflösung bieten.

Das Master ist sehr sauber und zeigt auch in dunklen Szenen kaum Rauschen. Der Kontrast erscheint überwiegend sehr plastisch. Helle Flächen überstrahlen stellenweise etwas. Dafür werden auch feine Nuancen in dunklen Bildbereichen mit tiefsattem Schwarz dargestellt.

Die Blu-ray Disc wurde nur einem sehr zurückhaltenden Color Grading unterzogen, weswegen die sehr bunten Farben überwiegend ziemlich neutral dargestellt werden. Nur ganz leicht wird an einzelnen Stellen eine dezente Betonung von Gelb- und Grün-Tönen sichtbar.

"Spider-Man: No Way Home" bietet eine Menge digitaler Special Effects, die nicht immer ganz mit der Bildschärfe der realen Filmaufnahmen mithalten können. Die Kanten- und Detailschärfe ist aber trotzdem überwiegend sehr gut und erreicht an vielen Stellen sogar Referenz-Niveau.

Die Blu-ray Disc bietet eine Bild-Qualität auf Top-Niveau, die auf den ersten Blick in vielen Momenten schon fast Ultra HD Blu-ray-Qualität erreicht. Die Mastering-Qualität ist nahezu perfekt und lediglich die großen Special Effects-Sequenzen mindern etwas die sehr realistische und lebendige Bilddarstellung.

Ton 88 %

Sony präsentiert auf der Ultra HD Blu-ray den englischen Originalton als Dolby Atmos-Mix und die deutsche Synchronfassung als DTS HD MA 5.1-Mix. Auf der Blu-ray Disc sind beide Sprachpassungen in DTS HD MA 5.1 abgemischt.

"Spider-Man: No Way Home" bietet einen sehr lebendigen Surround-Mix mit vielen weiträumigen Effekten von allen Seiten. Auch die Klangqualität ist auf sehr hohem Niveau. Neben einer guten Dynamik sorgt insbesondere die saubere Hochtonwiedergabe für einen atmosphärischen Sound mit vielen kleinen Details. Auch ohne Dolby Atmos bietet der 5.1-Mix sehr schöne Klangverläufe zwischen den einzelnen Kanälen.

Ein Schwachpunkt ist der über weite Strecken etwas zurückhaltende Einsatz des Music Scores, der dafür sorgt, dass es in den weniger dramatischen Szenen auch häufiger über längere Zeit ziemlich still zugeht.

Special Features

Unveröffentliche und erweiterte Szenen

Bloopers & Outtakes

Easter Eggs in der alternativen Realität

Das Schurken-Multiversum

Stranges Welt

Realitätskollision

Vereinigung der Spiders

