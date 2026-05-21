SPECIAL: Dali VEGA - Hightech-All-In-One-System mit 400 Watt, BluOS-Streaming und leistungsstarker DSP-Elektronik

DALI betritt ein für die Dänen neues Marktsegment und präsentiert mit VEGA ein kabelloses All-in-One-Audiosystem in ausgezeichneter Hi-Fi-Qualität. Optisch dominiert ein eleganter Stil, schließlich soll VEGA laut dem Hersteller den designbewussten Musikliebhaber von heute ansprechen. DALI-typische akustische Eigenschaften, den DALI-Familienklang einschließend, zeichnen VEGA ebenfalls aus.

Farb-Varianten, erste Präsentation, Markteinführung, Preis

Version in Dark Oak

Version in Natural Oak

VEGA wird am 4. und 5. Juni im Rahmen einer exklusiven Medienpräsentation in Wien enthüllt und wird in den Ausführungen „Dark Oak“ (Dunkle Eiche) und „Natural Oak“ (Helle Eiche) erhältlich sein. Im September führt DALI das VEGA System in ausgewählten Märkten ein, weitere Märkte folgen im Oktober und November. Der Preis beträgt 2.999 Euro.

Aufwändige Entwicklung

Basierend auf 43 Jahren hochklassiger Lautsprecherentwicklung, geht DALI nun den nächsten Schritt an. Fünf Jahre Forschungs- und Entwicklungsarbeit, in der auch umfassende Marktanalysen durchgeführt wurden, verdeutlichen, welche Mühe man sich gegeben hat, ein Produkt bis zur Serienreife zu bringen, das auch den Ansprüchen ausgesprochen anspruchsvoller Kunden gerecht wird. Hervorragender Klang, aber auf komfortable, einfache Art und Weise möglich gemacht: Das steckt hinter VEGA, das sich flexibel in unterschiedlichste Wohnräume integrieren lässt.

Die Konfiguration

Wegen der niedrigen Bauhöhe der DALI VEGA sowie den Anforderungen an Frequenzumfang und Lautstärke ist der Einsatz mehrerer Bass-/Mitteltöner sowie eines abgestimmten Arrays aus mehreren Hochtönern notwendig. Zusätzlich dazu, dass die VEGA so ihre Anforderungen an Bandbreite und Pegelfestigkeit erfüllt, macht sie die rückseitig spiegelbildliche Treiberanordnung äußerst flexibel für den Heimgebrauch: Equalizing und Stereorouting lassen sich optimal an den Aufstellungsort und an die Ausrichtung anpassen.

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Das akustische Konzept für besten Klang

Um aus einem einzigen, kompakten Gehäuse einen kultivierten, zugleich dynamischen und räumlioch dichten HiFi-Klang zu liefern, sind hochentwickelte Elektroakustik, fortschrittliche Elektronik und ausgefeilte digitale Signalverarbeitung (DSP) gleichermaßen erforderlich. Werden alle drei Bereiche gemeinsam entwickelt und integriert - für eine nahtlose Zusammenarbeit -, entsteht ein Ergebnis, das die Summe seiner Teile übertrifft.

Komplette DALI-Eigenentwicklung und eigene Treiber

Jedes Detail des VEGA wurde von den Ingenieuren bei DALI mit größtmöglicher Sorgfalt und mit dem ganzen großen empirischen Wissesnfundus entwickelt – von den Treibereinheiten über die Verstärkung bis hin zur hochentwickelten DSP-Steuerung. Der VEGA verfügt nicht weniger über zehn hauseigene Treiber. Dazu zählen auch ultraleichte 25-mm-Soft-Dome-Hochtöner, die dank eines niedrigviskosen Ferrofluids und einer großvolumigen Rückkammer Resonanzfrequenzen auf ein Minimum herabsetzen. Die Tief-Mitteltöner sind in einer sogenannten „Back-to-Back“-Konfiguration angeordnet. Diese Bauweise reduziert Gehäuseresonanzen, liefert aber gleichzeitig einen raumfüllenden Klang , eine enorme Klarheit und einen lobenswerten Detailreichtum.

DALI VEGA Hochtöner

Bei den Hochtönern des VEGA-Systems handelt es sich um selbst entwickelte 25-mm-Soft-Dome-Treiber, die zahlreiche für DALI typische Konstruktionsmerkmale und Optimierungen besitzen. So setzen die Hochtöner auf Ferrofluid mit niedriger Viskosität im Magnetspalt, was die Belastbarkeit erhöht und thermische Kompression reduziert. Das geschieht, ohne die Dynamik der Membran einzuschränken – ein Problem, das bei zähflüssigerem Ferrofluid typischerweise auftritt.

Die VEGA-Hochtöner besitzen große, bedämpfte Rückkammern mit einem speziell ausgelegten Luftkanal unterhalb der Kalotte. Diese Konstruktion setzt die Grundresonanz der Membran deutlich herab, wodurch die Trennfrequenz niedriger angesetzt werden kann als normalerweise üblich. Dadurch wird die Abstrahlung im oberen Mitteltonbereich verbessert, linearisiert und besonders verzerrungsarm.

DALI VEGA Tief-/Mitteltöner

Die Bass-/Mitteltöner der VEGA sind von DALI entwickelte 4,5-Zoll-Treiber mit den für die Dänen typischen Papier-Holzfaser-Membranen. Ergänzt werden sie durch verlustarme Gummisicken sowie äußerst belastbare Magnetsysteme mit Aluminium-Schwingspulenträgern und kupfergewickelten Schwingspulen. Die Treiber agieren dynamisch und präzise. Zudem liefern sie eine außergewöhnlich transparente und detailreiche Mittenwiedergabe.

Duales Passivradiatoren-System

Das Tieftonkonzept der DALI VEGA setzt auf zwei zusätzliche Passivstrahler (Auxiliary Bass Radiators, ABR), die in die Gehäuseendkappen integriert sind - was eine besonders effiziente Tieftonwiedergabe in einem kompakten Gehäuse ermöglicht. Die passiven Bassradiatoren des VEGA bestehen aus schwingenden Membranen an beiden Enden des Gehäuses, die exakt auf die jeweilige Frequenz abgestimmt sind.

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Im Gegensatz zu Bassreflexöffnungen ist die Abstimmfrequenz bei Passivstrahlern nicht aufgrund des verfügbaren Innenvolumens limitiert. Gerade bei kompakten Gehäusen ein echter Pluspunkt da die für Bassreflex nötigen Rohrdimensionen oft nur schwer realisierbar sind.

Bass bis hinunter auf 32 Hz

Harmonisch ins Design eingefügte, seitliche Passivmembranen

Die ABR-Membranen sind aus rechteckigen Verbundplatten gefertigt, die über verlustarme Gummisicken sowie doppelte interne Gewebesicken aufgehängt sind. Zur präzisen Abstimmung kommt eine definierte Zusatzmasse zum Einsatz. Sie ist so optimiert, dass die axiale Bewegung stabil bleibt und Kippbewegungen minimiert werden. Das Resultat wird durch eine hervorragende Tieftonwiedergabe bis hinunter zu 32 Hz (–6 dB) mit minimaler Verzerrung und ohne zeitliche Unschärfe verdeutlicht.

400 Watt-Verstärker, Class D-BTL-Architektur

Dank einer Gesamtverstärkerleistung von 400 Watt, die sich auf acht separate 50-Watt-Kanäle verteilt, sowie sorgfältig optimierter akustischer Komponenten realisiert VEGA einen authentischen, präzisen und räumlichen Klang. Jeder der acht Verstärker arbeitet in Class-D-BTL-Technik (Bridge-Tied Load). Dabei ist jeder Bass-/Mitteltöner und jeder Hochtöner zwischen zwei Verstärkermodule geschaltet, die synchron arbeiten. Diese BTL-Architektur reduziert Verzerrungen und setzt gleichzeitig die Effizienz hoch, mit positiven Auswirkungen auf Klangqualität und Wärmeentwicklung.

Die zahlreichen DSP-Funktionen

Vor der Verstärkung arbeitet ein hochentwickeltes digitales Signalverarbeitungssystem (DSP). Es übernimmt nicht nur die Funktion der aktiven Frequenzweiche, sondern bietet auch eine Reihe fortschrittlicher Funktionen:

DALI Adaptive Stereo Enhancement™, Klangregelung (Tone Controls), adaptive Ausrichtungsanpassung, individuelle EQ-Profile je nach Aufstellung (Tisch, Regal, Wand; Free / Medium / Short Abstand, HDMI-Verzögerung, automatische Multiband-Limiter, automatisches Subwoofer-Management und eine dynamische Bassanpassung

"DALI Adaptive Stereo Enhancement"

Im Fokus bei VEGA befindet sich das „DALI Adaptive Stereo Enhancement“ (ASE). Dabei handelt es sich um eine proprietäre, hauseigene Technologie, die (zum Patent angemeldet ist. Ihre Aufgabe ist es, aus einem einzelnen Lautsprecher heraus eine breite, weitläufige Klangbühne zu generieren. Das System passt sich in Echtzeit ans eingehende Audiosignal an und stellt einen Panorama-Effekt bereit, der den gesamten Raum mit sauber ausbalanciertem Klang füllt, ohne dabei störende Artefakte oder andere Qualitätsminderungen zu erzeugen.

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ASE im Detail

Die DALI Adaptive Stereo Enhancement™ (ASE)-Technologie ermöglicht eine dynamische Anpassung die Stereobreiten-Erweiterung ans Verhältnis zwischen echter Monoanteilen und räumlichen Informationen im eingehenden Audiosignal. Als erster Schritt wird das Stereo-Eingangssignal im VEGA-DSP konvertiert und zu einem 5-Kanal-Signal hochskaliert, das einen Center-Kanal sowie Surround-Kanäle umfasst. Das DSP analysiert dieses 5-Kanal-upgemixte Signal in Echtzeit und verwendet die Pegel von Center- und Surround-Anteilen, um die Stereobreiten-Erweiterung adaptiv an das tatsächliche Eingangsmaterial anzupassen.

Perfekte Anpassung

Ist das Audiosignal als fokussiert, monoton und „trocken“ eingeordnet, wird der Grad der Stereobreiten-Erweiterung erhöht. Umgekehrt wird die hinzugefügte Breitenwirkung herabgesetzt, wenn das Eingangssignal schon räumlich und mit einer großen, weiten Klangbühne wahrgenommen wird.

Es wird nichts zum Signal hinzugefügt

So wird sichergestellt, dass der immersive Erweiterungseffekt in authentischer Form auf das Eingangssignal abgestimmt ist und einen raumfüllenden Klang erzeugt, der nie unnatürlich wirkt. Im Gegensatz zu sonst üblichen „räumlichen“ Klangmodi herkömmlicher Audioanwendungen ergänzt die ASE-Technologie keinerlei Informationen zum Originalsignal hinzu oder entfernt welche. Daher gibt es weder Echo noch Verzögerung oder tonale Verfärbungen.

Verschiedene Aufstellungsoptionen

Auf dem Sideboard

VEGA wurde von DALI vielseitig ausgelegt, und eine hervorragende Klangqualität ist an nahezu jedem Aufstellungsort möglich. Ob frei im Raum stehend oder an der Wand montiert, und zwar im Hoch- oder Querformat: VEGA passt seine Wiedergabe dank der „Adaptive Orientation Adjustment“ (AOA) automatisch an die jeweilige Ausrichtung an. Dieses intelligente System optimiert in Echtzeit sowohl die Stereoabbildung als auch die räumliche Präzision der Wiedergabe.

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Hochkant an der Wand

Für zusätzliche Flexibilität sorgen konfigurierbare Aufstellungseinstellungen, mit denen der Anwender den Klang gezielt an die räumlichen Gegebenheiten, insbesondere die Nähe zu Wänden oder Ecken, anpassen kann.

Im Regal

Horizontal an der Wand - per DSP wird immer die optimale Akustik unabhängig von der Position im Raum erzeugt

Dieses Feature garantiert eine gleichbleibende Klangqualität völlig unterschiedlichen Wohnumgebungen: von weitläufigen, offenen Räumen bis hin zu kompakteren Wohnbereichen. Vom Wohnzimmer bis zur Küche, vom Schlafzimmer bis zum Esszimmer: Die Platzierungsmöglichkeiten für VEGA sind schier unerschöpflich.

Einfache, intuitive Bedienung

Das VEGA-System kann man entweder über die Fernbedienung oder direkt über die integrierte Benutzeroberfläche bedienen. Letztere besteht aus einem OLED-Display, das sich automatisch an die Montageausrichtung anpasst, kombiniert mit einem üppig dimensionierten, gewichteten Lautstärkeregler und einer Reihe angenehm fühlbarer Tasten für Eingangswahl und Presets. DALI verzichtet hier ganz bewusst auf Touch-Bedienelemente, die nicht diese haptische Gefühl langzeitstabiler Hochwertigkeit ausstrahlen.

Mit BluOS-Modul

BluOS-App (hier Screenshot aus dem Test eines NAD-Devices)

VEGA ist mit dem anerkannt guten und extrem flexiblen BluOS-Streaming- und Multiroom-Modul ausgestattet und ermöglicht so die hochauflösende, kabellose Wiedergabe im gesamten Haus. Die solzen Besitzer können Musik, Playlists und Internetradio über ihre bevorzugten Dienste streamen und sich gleichzeitig mit anderen BluOS-fähigen Geräten verbinden. An Bord sind Spotify Connect, Tidal Connect, Qubuz Connect und Apple AirPlay 2 .VEGA bringt zudem auxh Bluetooth aptX HD mit. Intern arbeiten die digitale Audiosteuerung und der DSP des VEGA mit 24 Bit / 48 kHz.

Umfangreiche Anschlussbestückung

Die Vielseitigkeit der VEGA-Eingänge wäre als Vorzug der Lösung ebenso aufzuführen. Der analoge Eingang eignet sich zum Beispiel bestens zum Anschluss eines Plattenspielers, während HDMI- und optische Digitalkompatibilität bedeuten, dass VEGA auch die vielen Anwendern wichtige Rolle einer äußerst leistungsfähigen Soundbar für jeden Fernseher übernehmen kann.

Klassisch oder modern?

Von klassischen analogen Quellen über digitale TV-Audiosignale bis hin zu Bluetooth- und Netzwerk-Streaming wird alles unterstützt. Darüber hinaus bedeutet die eben erwähnte BluOS-Fähigkeit des VEGA, dass andere BluOS-kompatible Quellen oder Geräte, die an einen Bluesound Player oder Hub angeschlossen sind, kabellos Verbindung aufnehmen können,

Drahtlose Übertragung der Signale vom Plattenspieler

So kann beispielsweise ein Plattenspieler in einem anderen Raum drahtlos über einen Bluesound Hub mit VEGA verbunden werden. VEGA kann die Wiedergabeausgabe für praktisch jede Audioquelle übernehmen. Wenn ein Gerät einen Audioausgang besitzt, verfügt VEGA ziemlich scher über den passenden Eingang.

Anschlüsse - die Übersicht

KABELGEBUNDENE EINGÄNGE

HDMI ARC, analoger Eingang (RCA unsymmetrisch, Stereo),optischer Eingang (Toslink, Stereo), USB Audio/Service (Festplatte oder USB-Laufwerk)

KABELGEBUNDENE AUSGÄNGE

Subwoofer-Ausgang, USB-Stromausgang (5V/1A)

KABELLOSE EINGÄNGE

Bluetooth AptX HD (immer bereit – keine App zum Verbinden erforderlich), BluOS, Spotify Connect, TIDAL Connect, Qobuz Connect, Apple AirPlay 2

Preset-Tasten

Oben befinden sich auch die 5 Preset-Tasten

Fünf Preset-Tasten ermöglichen den sofortigen Zugriff auf die Lieblingsinhalte des Anwenders, weitere Presets sind über die BluOS-App verfügbar. Eine ausgefeilte Benutzeroberfläche, inklusive eines intelligenten OLED-Displays, das sich automatisch an die Geräteausrichtung anpasst, sorgt für hohen Bedienkomfort.

Konzept aus Dänemark

DALI VEGA wurde vollständig von DALI in Dänemark konzipiert, entwickelt und realisiert. Sein luxuriöses Industriedesign und seine Technik stammen vollständig von DALIs eigenen Designern und Ingenieuren, und es übernimmt denselben hohen Anspruch an Qualität und Langlebigkeit aller DALI-Produkte. VEGA orientiert sich an den Werten klassischen dänischen Designs – stilistische Klarheit, kombiniert mit klassisch schlichten Formen und Oberflächen aus exklusiven Materialien.

Der edle Lautstärkeregler

Der edle Lautstärkeregler

Der mit besonderer Sorgfalt entwickelte Lautstärkeregler ist der ganze Stolz der DALI Ingenieure. Obwohl er schlicht erscheint, ist die Technik hinter der Lautstärkesteuerung – verantwortlich für das außergewöhnlich sanfte und gewichtete Bediengefühl – bemerkenswert anspruchsvoll.

Hier im Detail aus seitlicher Perspektive

Hier bei der Ausführung in Dark Oak

Die Abdeckung aus eloxiertem Aluminium ermöglicht eine elegante, hochwertige Optik. Im Zentrum befindet sich ein kugelgelagertes Präzisionselement in Militärqualität mit 80 mm Durchmesser, das geräuschlos sowie geschmeidig arbeitet und präzise, stabile Kontrolle garantiert. Jede mechanische und elektronische Komponente des Lautstärkereglers wurde im Haus entwickelt sowie gefertigt, um eine exzellente Performance und kompromisslose Qualitätsstandards sicherzustellen.

Feinste Materialqualität

Feinste Materialqualität, hier die helle Variante

Die dunkle Version

DALI VEGA wirkt gleichzeitig markant und dezent, mit fein modellierten 3D-Oberflächen und sorgfältigen Materialübergängen. Maßgefertigte Stoffe kombinieren die Dänen mit hochwertigen Lackierungen, eloxiertem Aluminium und Echtholzfurnieren, um Hightech-Präzision und organischen Charme zugleich auszudrücken.

Feinste Materialgüte

Ein Beispiel dafür sind die passiven Bassradiatoren des VEGA: Sie entstehen dadurch, dass jede Endplatte des Gehäuses als schwingende Membran ausgeführt und auf die passende Frequenz abgestimmt wird.

Extrem steifes Gehäuse

Das VEGA-Gehäuse besteht hauptsächlich aus einer HIPS-Konstruktion (High Impact Polystyrene), die mit furnierten Paneelen und stoffbezogenen Gitterelementen versehen ist. Diese Konstruktion offeriert den Treibern eine optimale akustische Umgebung und ebenso eine hochwertige Optik.

Unser Fazit

Wir sind immer wieder beeindruckt, mit welcher Kompromisslosigkeit sich DALI auf neues Terrain wagt. VEGA ist ein weiteres Beispiel dafür, extrem nobel, techniksch raffiniert und aufwändig, im Betrieb leistungsstark, vielseitig und praxisgerecht. Gut, der Preis fällt mit knapp 3.000 EUR auch stattlich aus, aber bei den Dänen kann man sich eigentlich sicher sein, dass man fürs Geld auch stets einen hervorragenden Gegenwert bekommt. Wir sind schon sehr gespannt auf unser Testmuster.

Special: Carsten Rampacher

Fotos: DALI

Datum: 21. Mai 2026