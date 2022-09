REVIEW: "Memory - Sein letzter Auftrag" (4K Ultra HD Blu-ray)

Original: Memory

Anbieter: Splendid Entertainment

Laufzeit: 119 min.

Bildformat: 2,39:1

Audiokanäle

DTS HD MA 5.1 (Deutsch, Englisch)

Untertitel: Deutsch

VÖ-Termin: 30.09.2022

Bild 88 %

Es liegen keine Informationen über die bei den Dreharbeiten von "Memory" verwendeten Kameras vor aber laut IMDB wurde in der Postproduction ein 4K Digital Intermediate verwendet, so dass die Ultra HD Blu-ray native Ultra HD Blu-ray-Auflösung zeigen dürfte.

Das Master ist sehr sauber und lässt auch in dunklen Bildbereichen kaum Rauschen sichtbar werden. Die Ultra HD Blu-ray zeigt einen sehr plastischen Kontrast, der durch das HDR-Mastering an einzelnen Stellen noch etwas mehr Dynamik gewinnt. Momente mit deutlichen Spitzenlichtern sind etwas rar, wirken aber vor allem in einzelnen Nachtszenen sehr effektvoll.

"Memory" zeigt sehr natürliche Farben in einem etwas kühlen Grundton mit kräftiger Sättigung. Nur einige wenige Momente lassen ein dezentes Color Grading mit leichtem Filtereinsatz erkennen, der die Farben etwas verfremdet.

Die Bildschärfe der Ultra HD Blu-ray ist auf Top-Niveau. "Memory" bietet eine sehr gute Kanten- und Detailschärfe. Die Kamera-Arbeit ist exzellent und zeigt fast jede einzelne Szene des Films sehr detailliert in hoher 4K-Qualität.

Ton 84 %

"Memory" wird auf Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc mit einem DTS HD MA 5.1-Mix in Deutsch und Englisch präsentiert.

Der Surround-Mix ist sehr minimalistisch und obwohl "Memory" eine Menge Action bietet, vergeht ebenso viel Zeit mit längeren Dialogen und nur sehr wenig Aktivtität auf den Surround-Kanälen. Auch Musik kommt nur sehr selten zum Einsatz. Zumindest die Wiedergabe von Umgebungsgeräuschen klingt an einzelnen Stellen sehr atmosphärisch.

Immerhin legt der Film zum Ende hin noch etwas an Tempo zu und bietet z.B. bei der Schiesserei ab der 81. Minute neben räumlichen Music Score-Klängen auch eine ganze Reihe von gut arrangierten Split Surround-Effekten.

Insgesamt kommen diese Momente mit etwas mehr Surround-Sound, die auch die Dramatik der Handlung gut unterstützen, aber etwas zu kurz.

Special Features

- Interviews

- Original-Trailer

