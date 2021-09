REVIEW: "Godzilla vs. Kong" (4K Ultra HD Blu-ray)

Original: Godzilla vs. Kong

Anbieter: Warner Bros. Home Entertainment

Laufzeit: ca. 113 min.

Bildformat: 2,40:1

Audiokanäle

Dolby Atmos / Dolby TrueHD 7.1 (Englisch, Deutsch)

Untertitel: Deutsch, Englisch u.a.

VÖ-Termin: 30.09.2021

Bild 90 %

"Godzilla vs. Kong" wurde mit Arri Alexa-Kameras mit Auflösungen bis 6.5K gedreht. Durch den Einsatz eines 4K Digital Intermediate zeigt die Ultra HD Blu-ray native Ultra HD-Auflösung. Die Ultra HD Blu-ray unterstützt neben HDR10 auch HDR10+ und Dolby Vision.

Das Master ist sehr sauber und zeigt auch in dunklen Bildbereichen kaum Rauschen. Der Kontrast ist sehr plastisch und gewinnt durch das HDR-Mastering noch zusätzliche Dynamik, die insbesondere bei feurigen Explosionen oder Aufnahmen mit der Sonne im Hintergrund sehr ansprechend demonstriert wird. In dunklen Bildbereichen ist die Durchzeichnung aber stellenweise nicht ganz optimal und lässt von Zeit zu Zeit einige Details in dunklen Schatten verschwinden.

Die Farbwiedergabe von "Godzilla vs. Kong" ist sehr gut und trotz eines teilweise sehr deutlichen Color Gradings zeigt die Ultra HD Blu-ray an vielen Stellen ein sehr breites Farbsprektrum in leuchtenden Tönen. Insbesondere die vielen Neon-Farben geben dem HDR-Look einen beeindruckenden Feinschliff.

Die Bildschärfe ist nahezu durchgängig auf sehr hohem 4K-Niveau. Konturen und Details werden sehr scharf dargestellt und selbst die vielen digitalen Effekte erscheinen ziemlich detailliert und fügen sich weitgehend nahtlos in die Realaufnahmen ein.

Insgesamt bietet die Ultra HD Blu-ray von "Godzilla vs. Kong" exzellentes Demo-Material und gerade das letzte Drittel des Films mit den knallbunten Neon-Farben der Skyline von Hong Kong zeigt HDR-Bilder auf Top-Niveau.

Ton 89 %

"Godzilla vs. Kong" wird auf der Ultra HD Blu-ray mit deutschem und englischem Dolby Atmos-Ton präsentiert, der einen Dolby TrueHD 7.1 Core nutzt. Die Blu-ray Disc nutzt Dolby TrueHD nur als Basis für den deutschen Dolby Atmos-Mix während die englische Originalfassung auf einem Dolby Digital Plus-Core basiert.

Der Dolby Atmos-Mix von "Godzilla vs. Kong" bietet eine ebenbürtige akustische Begleitung für die beeindruckenden Bilder des Films. "Godzilla vs. Kong" liefert ein akustisches Action-Feuerwerk vom Anfang bis zu Ende ab und der sehr dynamische Sound-Mix präsentiert neben einem weiträumigen Music Score auch Effekte am laufenden Band, die mit vielen schönen Klangverläufen und Tricksereien die Dolby Atmos-Deckenkanäle sehr deutlich in Aktion treten lassen. Lediglich im Hochtonbereich wünscht man sich an vielen Stellen noch etwas mehr klangliche Präzision.

Special Features

Audio-Kommentar

10 Making of Featurettes

