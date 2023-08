REVIEW: "Fast & Furious 10" (4K Ultra HD Blu-ray)

Original: Fast X

Anbieter: Universal Pictures Home Entertainment

Laufzeit: ca. 141 min.

Bildformat: 2,39:1

Audiokanäle

Deutsch, Englisch (Dolby Atmos)

Untertitel: Deutsch, Englisch u.a.

VÖ-Termin: 24.08.2023

Bild 87 %

"Fast & Furious 10" wurde mit Digital-Kameras von Arri (4.5K) und RED (6K) gedreht. Im Rahmen der Postproduction wurde mit einem 4K Digital Intermediate gearbeitet so dass die Ultra HD Blu-ray native Ultra HD-Auflösung bietet.

Das Master ist sehr sauber und zeigt auch in dunklen Szenen kaum Rauschen. Der Kontrast ist etwas wechselhaft. Während helle Außenaufnahmen wie die lange Verfolgungsjagd in Rom mit einem enorm dynamischem HDR-Kontrast glänzen, erscheinen viele Innenaufnahen zu dunkel und bieten wenig Durchzeichnung. Ähnlich wechselt auch die Farbdarstellung zwischen einem breiten Farbspektrum und einer etwas schmutzigen Optik mit übertriebenem Color Grading.

Die Bildschärfe ist auf einem sehr hohen Niveau und Konturen und Details werden knackscharf dargestellt. Die digitalen Effekte sind allerdings weniger detailliert als die realen Filmaufnahmen so dass selbst einfachste Tricks wie retouchierte oder künstlich eingefügte Kulissen ziemlich auffällig wirken.

Ton 87 %

"Fast & Furious 10" wird von Universal auf allen Blu-ray-Varianten mit einem objektbasierten Dolby Atmos-Mix in Deutsch und Englisch präsentiert.

Der Surround-Mix bietet einen sehr weiträumigen Sound mit vielen Effekten von allen Seiten und sorgt nicht nur in den Action-Szenen für viel Abwechslung. Auch in ruhigeren Szenen werden viele Musik- und Sound-Effekte mit glasklarem Klang präsentiert und die Dolby Atmos-Deckenkanäle kommen immer wieder sehr lautstark an einzelnen Stellen zum Einsatz - insbesondere in Szenen mit Flugzeugen oder Hubschraubern. Selbst bei kleineren Sound-Elementen wie der Musik aus dem Soundtrack bietet "Fast & Furious 10" einige effektvolle Klang-Spielereien.

Special Features

- Filmkommentar mit Regisseur Louis Leterrier

- FAST BREAKS: Szenen unter der Lupe mit Louis Leterrier

- Gag Reel

- Das ist Familie

- Extreme Fahrten von "Fast & Furious 10"

- Frauenpower

- Vollgas in Rio

- Jason Momoa erobert Rom

- Little B am Steuer

- Music Video: "Toretto" von J. Balvin

- Music Video: "Angel, Pt. 1" von Kodak Black & NLE Choppa

- Ein alter Freund

