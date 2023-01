REVIEW: "Black Adam" (4K Ultra HD Blu-ray)

Original: Black Adam

Anbieter: Warner Bros. Home Entertainment

Laufzeit: ca. 125 min.

Bildformat: 2,39:1

Audiokanäle

Dolby Atmos (Englisch, Deutsch)

Untertitel: Deutsch, Englisch u.a.

VÖ-Termin:

19.01.2023

Bild 87 %

"Black Adam" wurde mit Arri Alexa-Kameras mit einer Auflösung von 4.5K gedreht. Durch den Einsatz eines 4K Digital Intermediate zeigt die Ultra HD Blu-ray native Ultra HD-Auflösung und unterstützt neben HDR10 auch Dolby Vision.

Das Master ist sehr sauber und lässt auch in dunklen Szenen nur ganz leichtes Rauschen erkennen. "Black Adam" wurde in der Postproduction einem sehr intensivem Color Grading unterzogen, welches Kontrast und Farben sehr wechselhaft erscheinen lässt. Zwischen einer sehr flachen und dunklen Optik bis zu einem extrem dynamischem HDR-Look mit kräftigen Spitzenlichtern verändern sich auch die Farben zwischen den einzelnen Abschnitten ähnlich stark und wirken mal düster-matschig aber ebenso oft leuchtend mit einer enorm breiten Farbpalette in knallbunten Neon-Tönen und feurig-bunten Explosionen.

Die Bildschärfe ist etwas wechselhaft und bewegt sich zwischen gut und sehr gut. Während die Realaufnahmen überwiegend eine sehr gute Kanten- und Detailschärfe bieten, lassen die vielen CGI-Kulissen etwas an Schärfe vermissen.

Insgesamt lohnt sich der Kauf der Ultra HD Blu-ray auf jeden Fall, da sie die Bildqualität der Blu-ray Disc deutlich übertrifft und neben der Schärfe auch durch eine bessere Kontrastabstimmung mit weniger überstrahlenden hellen Bereichen und brillanteren Farben an vielen Stellen glänzen kann.

Ton 86 %

"Black Adam" wird auf Blu-ray Disc und Ultra HD Blu-ray mit deutschem und englischem Dolby Atmos-Ton präsentiert.

Der Dolby Atmos-Mix bietet einen wuchtigen Sound mit kräftigen Bässen und vielen Surround-Effekten. Obwohl es laufend rummst, fehlt es aber etwas an Dynamik und räumlicher Atmosphäre auf den Surround-Kanälen. Die Effekte klingen oft zu monoton und auch der Music Score wurde an vielen Stellen ziemlich zurückhaltend abgemischt. Das gilt auch für die Dolby Atmos-Deckenkanäle, die sich trotz viel Aktivität nur selten deutlich in den Vordergrund spielen.

Special Features

