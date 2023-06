REVIEW: "Ant-Man and The Wasp: Quantumania" (4K Ultra HD Blu-ray)

Original: Ant-Man and The Wasp: Quantumania

Anbieter: Walt Disney Home Entertainment

Laufzeit: ca. 123 min.

Bildformat: 2,39:1

Audiokanäle

Dolby Atmos (Englisch)

Dolby Digital Plus 7.1 (Deutsch)

Untertitel: Englisch, Deutsch u.a.

VÖ-Termin: 08.06.2023

Bild 88 %

"Ant-Man and The Wasp: Quantumania" wurde mit digitalen Panavision Millennium DXL2 und Arri Alexa-Kameras mit Auflösungen bis zu 8K gedreht. In der Postproduction wurde ein 4k Digital Intemediate angefertigt, so dass die Ultra HD Blu-ray auch echte Ultra HD-Auflösung zeigt.

Das Master ist sehr sauber und zeigt auch in dunklen Szenen kaum Rauschen. Der Film bietet einen sehr plastischen Kontrast mit tiefem Schwarz, dass gerade bei den vielen dunklen Szenen in der "Quantenebene" Einzelheiten meist noch ganz gut erkennen lässt. Das HDR-Mastering fällt überwiegend etwas dezent aus, sorgt aber trotzdem für einen Zugewinn an Dynamik, die durch den Einsatz von Spitzenlichtern an einzelnen Stellen noch etwas erhöht wird. "Ant-Man and The Wasp: Quantumania" wird als ein poppig-buntes Action-Abenteuer präsentiert. Das Color Grading ist überwiegend sehr zurückhaltend und nutzt nur dezente Filter so dass eine sehr breite Farbpalette im erweiterten Farbraum dargestellt werden kann.

Die Ultra HD Blu-ray zeigt dank 4K Digital Intermediate ein sehr detailscharfes Bild mit klaren Konturen und vielen Einzelheiten. Selbst viele digitale Effekte wirken sehr scharf. Allerdings fällt die Schärfentiefe in vielen Szenen etwas gering aus, so dass Hintergründe und Vordergründe auch öfter etwas verschwommen wirken.

Ton 89 % (Englisch)

Ton 86 % (Deutsch)



Disney spendiert der Ultra HD Blu-ray einen englischen Dolby Atmos-Mix während die deutsche Tonspur im Dolby Digital Plus 7.1-Format vorliegt. Auf der Blu-ray Disc gibt es auch die Originalfassung nur als klassischen DTS HD MA 7.1-Mix.

"Ant-Man and The Wasp: Quantumania" bietet einen abwechslungsreichen Surround-Mix mit vielen Effekten. Auch in ruhigen Sequenzen sorgen kleine Sound-Effekte und der dezente Music Score für eine sehr räumliche Atmosphäre. In den Action-Szenen überzeugt der Dolby Atmos-Mix z.B. beim Fall Scott Langs in die "Quantenebene" (ab 13 min.) mit clever arrangierten 360 Grad-Effekten und die glasklare Hochtonwiedergabe sorgt für ein sehr detailliertes Klangbild. Selbst die Dynamik ist für Disney-Verhältnisse relativ gut, wenn auch dem Subwoofer nur selten richtig freier Lauf gelassen wird.

Im Direktvergleich wirkt der deutsche Dolby Digital Plus 7.1-Mix nicht ganz so wuchtig wie die Dolby Atmos-Originalfassung. Der Raumklang kann aber auch ohne Dolby Atmos weitgehend überzeugen.

Special Features

• Ein Herz und eine Seele

• Beachtliche Gegner

• Pannen vom Dreh

• Audiokommentar

• Zusätzliche Szenen

