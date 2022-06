REVIEW: "Ambulance" (4K Ultra HD Blu-ray)

Original: Ambulance

Anbieter: Universal Pictures Home Entertainment

Laufzeit: ca. 136 min.

Bildformat: 2,39:1

Audiokanäle

Dolby Atmos (Deutsch, Englisch)

Untertitel: Deutsch, Englisch u.a.

Anzeige

VÖ-Termin: 09.06.2022

Bild 95 %

"Ambulance" wurde wurde mit RED-Kameras in 6K und 8K-Auflösung gedreht. Im Rahmen der Postproduction wurde mit einem 4K Digital Intermediate gearbeitet so dass die Ultra HD Blu-ray native Ultra HD-Auflösung bietet.

Michael Bay hat "Ambulance" in einer Hochglanzoptik mit einem sehr plastischen Kontrast und knallbunten Farben inszeniert. Die rasante Optik wird durch den Einsatz von Kamera-Drohnen in zahlreichen Action-Szenen auf die Spitze getrieben. Selbst die abgefahrensten Aufnahmen wirken technisch perfekt.

Das Master ist nahezu frei von Störungen. Nur in ganz wenigen Szenen ist leichtes digitales Kamera-Rauschen zu sehen. Das HDR-Mastering steigert die Bilddynamik enorm und insbesondere die vielen Rot- und Blaulichter werden intensiv für Spitzenlichter eingesetzt.

Die Farbwiedergabe ist sehr gut. Dank des zurückhaltenden Color Gradings zeigt der Film eine sehr breite Farbpalette mit kräftiger Sättigung, die im erweiterten Farbraum auch in sehr schönen Zwischentönen dargestellt wird.

Anzeige

Die Bildschärfe ist exzellent. Konturen und Details werden auf hohem 4K-Niveau sehr scharf dargestellt. Auch die vielen Action-Szenen sind meist sehr präzise focussiert.

Ton 87 %

"Ambulance" wird von Universal auf allen Blu-ray-Varianten mit einem objektbasierten Dolby Atmos-Mix in Deutsch und Englisch präsentiert.

Der Surround-Mix setzt vor allem auf den Music Score mit einem Mix von kreischend-dröhenden Sound-Elementen, die von allen Seiten die Acton-Atmosphäre effektvoll unterstützen.

Surround-Effekte werden besonders effektiv von schönen Pistolen-Salven beigesteuert. In der ersten Hälfte sind die Effekte für Michael Bay-Verhältnisse noch etwas zurückhaltend. In der letzten Dreiviertelstunde legt der Dolby Atmos-Mix aber noch einmal einen kräftigen Gang zu. Die Dolby Atmos-Deckenkanäle könnten aber ruhig noch etwas deutlicher an einzelnen Stellen betont werden wie z.B. was bei der soundtechnisch gut inszenierten Helicoper-Verolgungsjagd im Los Angeles River.

Klanglich bietet auch "Ambulance" wieder den typischen krachenden Sound, der bei Michael Bay-Filmen einfach zum Standard gehört. Im Hochtonbereich fehlt es der Abmischung aber etwas an Brillanz.

Anzeige

Special Features

Bays kreatives Chaos

Vollgas

Luftangriff

Krankenwagen-Ambiente

Welthauptstadt der Verfolgungsjagden

Eine Hommage an Notfallhelfer

