ZDF jetzt im Roku Live-TV-Kanal-Angebot

Bildquelle: Roku

Roku erweitert das Live-TV-Kanal-Angebot. Nach den Sendern von ARD ist jetzt auch das ZDF Live-Senderangebot, inklusive regionalen und dritten Programmen, im Roku Channel Store verfügbar. Sportbegeisterte Nutzer können nun sowohl via DAZN und ARD als auch über ZDF die diesjährigen Olympischen Winterspiele in Peking verfolgen. Einzelne Wettbewerbe können auch als VoD-Stream abgerufen werden. In der ZDFmediathek stehen u.a. ZDFneo und ZDFinfo zur Verfügung, in der ARD Mediathek finden Nutzer der Roku Streaming Player Das Erste, ARD-alpha, One und alle dritten Programme der ARD.

Die ZDF-Sender können direkt über den Roku Channel Store zum Startbildschirm hinzugefügt werden.

